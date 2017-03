Yvonne Catterfeld: Zwischen Eigenverantwortung und Selbsterkenntnis

Mit ihrem siebten Studioalbum, "Guten Morgen Freiheit" , geht Yvonne Catterfeld musikalisch und inhaltlich neue Wege. Der Longplayer erscheint auf ihrem eigenen Label Veritable Records. Ein logischer und zugleich mutiger Schritt.Im Grunde hätte Yvonne Catterfeld so weitermachen können, wie in den 15 Jahren zuvor. Doch die Sängerin hat sich nach dem Auslaufen ihres Plattenvertrags dazu entschieden, künstlerisch auf eigenen Beinen zu stehen. Dafür gibt es gute Gründe."In der Zeit nach meinem letzten Album gab es von meiner Seite aus erst einmal gar kein Bestreben, Musik zu machen", erklärt Yvonne Catterfeld im Interview mit MusikWoche. "Deshalb war es auch gar nicht schlimm, dass mein Plattenvertrag ausgelaufen ist." Erst die Anfrage, an der TV-Show "Sing meinen Song" teilzunehmen, verändert die Prioritäten grundlegend. "Musik spielte dann erst wieder eine größere Rolle, als ich bei ,Sing meinen Song' zugesagt hatte. Und da stellte ich mir natürlich die Frage: will ich das wirklich und soll ich mich diesem musikalischen Fokus unterwerfen?"Nach reiflicher Überlegung entscheidet sich die Sängerin dazu, die Herausforderung anzunehmen. "Ich bin jemand, der in seinem Leben immer wieder ins kalte Wasser gesprungen ist. Für mich war ,Sing meinen Song' eine absolute Mutprobe. Eigentlich liegt es mir total fern, mich spontan vor jemanden hinzustellen und vorzusingen, nicht zu wissen, wann ich dran bin und mich auf diesem Moment nicht vorbereiten zu können, und dann auf die Bühne zu gehen und ein Lied vor meinen Künstlerkollegen zu singen und dann auch noch zu wissen, was ich jetzt vortrage, das kann ich nicht wiederholen." Die Zusage fiel ihr alles andere als leicht. "Da waren eigentlich sehr viele Faktoren, die komplett gegen mein Naturell sprachen." Trotzdem sagte Yvonne Catterfeld zu und ist, rückblickend betrachtet, froh über diese Entscheidung."Das Tolle an der Sendung war, und da ist auch erstmals dieser Freiheitsgedanke entstanden, dass uns die Produzenten von Talpa völlig freie Hand gelassen haben. So etwas hatte ich bis dahin nur selten erlebt, dass man so künstlerfreundlich war und uns einfach hat machen lassen." Diese positiven Erfahrungen führten dazu, dass die Sängerin grundlegend über ihre Zukunft nachdachte. "Aus diesem Umstand heraus, machen zu können was ich will, ist dann für mich persönlich immer mehr ein Freiheitsgedanke entstanden und die Überlegung, ich könnte ja jetzt eigentlich alles selbst in die Hand nehmen, denn ich habe ja keine Plattenfirma mehr und keinen Druck. Der Gedanke war: ich muss nicht, aber wenn ich will, kann ich machen, was ich gerne möchte." Diese Überlegungen führten letztlich zur Gründung ihres eigenen Labels Veritable Records."Es hatte fast schon was rebellisches, was da durchblitzte, aber natürlich noch sehr unreif. Ich merkte nur, dass das für mich der richtige Weg ist. Es gab diesmal keine Bremse, die mich zurückhielt. Das fand ich genial. Ich konnte mich musikalisch austoben." Mit "Guten Morgen Freiheit" schlägt Yvonne Catterfeld ein neues und sehr vielversprechendes Kapitel ihrer Karriere auf. "Die Arbeit bei ,Sing meinen Song' zeigte mir bereits auf, in welche musikalische Richtung ich mich auf meinem nächsten Album bewegen wollte", berichtet die Künstlerin. "Xavier Naidoo hat mich dazu ermutigt, in die eigene Unabhängigkeit zu gehen. Da ich zu diesem Zeitpunkt kein Management hatte, musste ich selber viel mehr Verantwortung übernehmen."Und das war sicherlich keine leichte Entscheidung, wobei Yvonne Catterfeld das gute Feedback auf "Sing meinen Song" bestärkte, richtig gehandeln zu haben. "Die überwiegend positiven Reaktionen auf meine Teilnahme haben sich toll angefühlt. Ich hatte das Gefühl: endlich werde ich erkannt. Ich konnte mich zeigen wie ich bin und ich wurde auch gesehen wie ich bin. Ich habe gemerkt, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren richtig. Das thematisiere ich unter anderem auch in dem Song ,Was bleibt'. Wenn man weiß, was einem wichtig ist, verändern sich Entscheidungen."Die Zusammenarbeit mit den Beatgees bei der Produktion des Albums war für die Sängerin ein Glückstreffer. "Ich habe selten so eine Präzision im Studio erlebt. Sie haben mich völlig begeistert. Ihr höchster Anspruch ist Qualität. Sie machen das Beste aus allem und lassen uns Künstler Künstler sein. Für mich ist dieses Album auch eine Rückkehr zu meinen musikalischen Wurzeln. Mit diesem Sound bin ich aufgewachsen. Während meines Studiums habe ich ganz viel Jazz, Soul und HipHop gehört." Für Yvonne Catterfeld schließt sich mit "Guten Morgen Freiheit" in gewisser Weise ein Kreis, dessen Anfang schon lange zurückliegt, als sie an der Musikhochschule Leipzig Jazz- und Popularmusik studierte. "Ich finde, in diesem Beruf muss man sich ständig neu beweisen oder zeigen. Vor allem aber, wenn man sein Potenzial nicht ausschöpft. Ich konnte mich also nie auf meinen großen wie auch kleinen Erfolgen ausruhen. Ich glaube, auch das hat mich immer auf dem Boden bleiben lassen."Ihre neu gewonnene künstlerische Eigenständigkeit hat durchaus handfeste Vorteile: "Wir haben zum Beispiel einen Tag vor Drehbeginn des Videos entschieden, einen anderen Song als erste Single zu veröffentlichen. Das wäre mit einer Plattenfirma nicht möglich gewesen. Jetzt habe ich die Freiheit, mit meinem Partner Konrad Sommermeyer zusammen unabhängig und wesentlich flexibler zu entscheiden. Ein eigenes Label ist natürlich eine Freiheit, die ich mir erarbeitet habe. Ohne unseren Vertriebspartner Rough Trade hätten wir das so auch nicht machen können. Man braucht schon gute Partner und Menschen, die an einen glauben und die vor allem die gleichen Visionen haben."

Quelle: MusikWoche

