YouTube zählt pro Monat 1,5 Milliarden registrierte Nutzer

Die Google -Tochter YouTube kommt inzwischen auf 1,5 Milliarden registrierte Nutzer, die mindestens einmal pro Monat auf die Videoplattform zugreifen. YouTube-CEO Susan Wojcicki nannte die Zahl am 22. Juni 2017 auf der jährlichen VidCon-Konferenz in Anaheim.Rechnet man noch die nicht-registrierten Zuschauer hinzu, dürfte die tatsächliche Zahl der monatlich aktiven YouTube-Nutzer noch weitaus höher liegen. Angemeldete Mitglieder nutzen YouTube zudem allein auf ihren mobilen Geräten im Durchschnitt über eine Stunde pro Tag, wie Susan Wojcicki in einem Beitrag auf den Blogseiten des Konzerns ausführt Hier kündigt die YouTube-Chefin zudem überarbeitete Versionen der App und der Webseite von YouTube an sowie eine sogenannte VR180-Kamera, die man gemeinsam mit Kameraherstellern wie LG, Yi und Lenovo bauen wolle. 2013 hatte das Unternehmen zuletzt Zuschauerzahlen bekanntgegeben . Damals kam YouTube bereits auf über eine Milliarde Besucher pro Monat, zählte dabei allerdings noch nicht-registrierte und eingeloggte Nutzer zusammen.

Quelle: MusikWoche

