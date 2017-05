YouTube will seine Rolle fürs Musikbiz ins rechte Licht rücken

Großansicht Ein Ergebnis der Umfrage einer britischen Unternehmensberatung: 85 Prozent der Zeit, die Nutzer auf der YouTube-Plattform mit Musikinhalten verbringen, würden sich allerhöchsten auf vergleichbare Kanäle verlagern, wenn es denn bei YouTube keine Musikvideos mehr geben sollte (Bild: RBB Economics: "Value Of YouTube To The Music Industry, Paper I, Cannibalisation", Screenshot) Ein Ergebnis der Umfrage einer britischen Unternehmensberatung: 85 Prozent der Zeit, die Nutzer auf der YouTube-Plattform mit Musikinhalten verbringen, würden sich allerhöchsten auf vergleichbare Kanäle verlagern, wenn es denn bei YouTube keine Musikvideos mehr geben sollte (Bild: RBB Economics: "Value Of YouTube To The Music Industry, Paper I, Cannibalisation", Screenshot)

In der Diskussion um die Value-Gap-Wertschöpfungslücke und das Zusammenspiel zwischen Rechteinhabern und Onlineplattformen geht YouTube erneut in die Offensive: Nachdem noch kurz vor dem Jahreswechsel Robert Kyncl, Chief Business Officer von YouTube, mit frischen Zahlen argumentierte und auf eine Summe von weltweit mehr als einer Milliarde Dollar verwies , die die Videoplattform des Google-Konzerns allein in den vorherigen zwölf Monaten aus Werbeerlösen an die Musikindustrie weitergeleitet habe, soll nun eine eigens in Auftrag gegebene Studie den wahren Wert von YouTube für die Akteure der Musikwirtschaft beleuchten.Dazu beauftragte YouTube das Beratungsunternehmen RBB Economics mit einer Umfrage, deren Ergebnisse nun offenbar in Tranchen veröffentlicht werden sollen.Erste Details zu der aktuellen YouTube-Erhebung gab Google-Lobbyist Simon Morrison nun am 11. Mai 2017 in einem Blogbeitrag bekannt. Dabei geht es unter anderem um Fragen einer möglichen Kannibalisierung kostenpflichtiger Musikangebote durch werbefinanzierte Musikvideos auf der Videoplattform. In dem elfseitigen Paper "Value Of YouTube To The Music Industry, Paper I, Cannibalisation" (pdf) kommen die RBB-Berater zu dem Schluss, dass Nutzer 85 Prozent der Zeit, die sie auf YouTube mit dem Abruf Musikinhalten verbringen, ansonsten allerhöchsten auf vergleichbare Kanäle verlagern würden. Das soll kostenlos verfügbare Radio- und Fernsehsender ebenso abdecken wie Onlineradiodienste. Sollte YouTube keine Musik mehr anbieten, würde sogar die Nutzungszeit illegale Quellen um gut 29 Prozent wachsen, heißt es.Ein "signifikanter Kannibalisierungseffekt" sei somit "nicht zu beweisen", heißt es unter anderem in der Schlussbetrachtung des Papers.Bei der Erhebung stützt sich RBB Economics auf eine Nutzerbefragung unter 1500 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien im September 2016. Allerdings bleibt zunächst unklar, auf was für einem Wege befragt wurde.Außerdem flossen vergleichende Beobachtungen der Abrufzahlen von 5000 Songs in die Studie ein, für die RBB unter anderem auf Zahlen von Chartsermittlern wie GfK Entertainment oder der Official Charts Company zurückgriff und diesen Werte von YouTube gegenüberstellte.RBB Economics hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und verweist auf seinen Onlineseiten auf Kunden wie unter anderem Bertelsmann, Coca-Cola, Heineken, Nike oder Shell. Zudem war das Unternehmen laut eigenen Angaben im Zusammenhang mit den jeweiligen Untersuchungen der europäischen Kartellwächter für den Sony-Konzern in Sachen Sony BMG und im Zusammenhang mit einem Angebot für EMI aktiv sowie ebenfalls auf europäischer Ebene beim Zusammenschluss von Live Nation und Ticketmaster.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen