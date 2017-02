YouTube registriert positive Entwicklung im deutschen Markt

Großansicht Mit dabei beim Event "More Music With YouTube" am 9. Februar in Berlin (von links): Jens Thele (Managing Director und Head of A&R Kontor Records) und Christophe Muller (Head of International Music Partnerships YouTube/Google) (Bild: YouTube/Google) Mit dabei beim Event "More Music With YouTube" am 9. Februar in Berlin (von links): Jens Thele (Managing Director und Head of A&R Kontor Records) und Christophe Muller (Head of International Music Partnerships YouTube/Google) (Bild: YouTube/Google)

Anfang November 2016 war es soweit: Die Videoplattform YouTube und die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA einigten sich nach einer mehr als sieben Jahre währenden Auseinandersetzung auf einen Lizenzvertrag . Nun, am 9. Februar 2017, richtete die Google-Tochter dazu im Säälchen auf dem Holzmarkt in Berlin unter dem Motto "More Music With YouTube" einen Abend mit zahlreichen Gästen aus der Musikwirtschaft sowie Livemusik von unter anderem Bilderbuch oder einem DJ-Set von DJ Mad und Denyo von den Beginnern aus."Europa ist für uns von großer Bedeutung", sagt dazu Christophe Muller. Im Gespräch mit MusikWoche erläutert der Manager, der als Head of International Music Partnerships bei YouTube und bei Google die erste Anlaufstelle für die Musikwirtschaft außerhalb er USA bildet, den Anlass für die Veranstaltung. Gerade deshalb habe man die Tatsache feiern wollen, dass nun "mehr Musik" auf der Videoplattform verfügbar ist. "Das eröffnet unseren Partnern aus der Branche sowie den Musikern, Komponisten und Autoren schließlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten." Der aus Frankreich stammende Muller, der bereits seit mehr als zwölf Jahren für den US-Konzern aktiv ist und seinen Dienstsitz inzwischen in der YouTube-Zentrale im kalifornischen San Bruno hat, fungierte auch als Verhandlungsführer in Sachen GEMA. Muller berichtet an den langjährigen Musikmanager Lyor Cohen, den YouTube erst kürzlich als Global Head Of Music an Bord holte Als der GEMA-Vertrag geschlossen war, habe das bei ihm und seinen Mitarbeitern Freude und Begeisterung ausgelöst, sagt Muller. "An der Vereinbarung haben wir schließlich eine ganze Zeit lang gearbeitet." Nun würden sich auch den Künstlern in Deutschland die ganzen Möglichkeiten der Plattform YouTube eröffnen, "an denen Musiker weltweit längst teilhaben", sagt Muller. Dabei gehe es ebenso um den Zugang zu einer weltweiten Hörerschaft wie um die Kommunikation mit den Fans. Bei YouTube nutze man die neu geschlossene Partnerschaft aber auch, um seine Beziehungen zu den Kreativschaffenden am deutschen Standort auszubauen. So richtete der Konzern zuletzt kurz vor dem Jahreswechsel im Berliner Soho House in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Musiktochter BMG erstmals in Deutschland ein Songwriter-Camp aus Der Konzern knüpft damit an eine ganze Reihe verschiedener Initiativen und Workshops an, mit denen man einerseits die Bindung zu verschiedenen Szenen zu vertiefen versucht, mit denen man andererseits aber auch die Produktion von Inhalten für die Plattform auf ein professionelleres Niveau hieven will. Dazu gehören die sogenannten YouTube Spaces, deren Studios zahlreichen Akteuren offen stehen, aber auch Workshops zum Einsatz des Content-ID-Systems, das Muller als einen Eckpfeiler der weltweiten YouTube-Strategie bezeichnet. Mit all diesen Initiativen wolle man sicherstellen, "dass wirklich jeder die Möglichkeiten sieht, die unsere Plattform Künstlern bietet, um die Verbindung zu ihren Fans zu stärken".Trotz des nun anberaumten Festabends hält sich Muller in Hinblick auf erste Erfolge der Zusammenarbeit bedeckt: "Wir befinden uns immer noch in einer ganz frühen Phase", sagt der Manager auf die Frage, ob denn die technischen Bedingungen gegeben seien, um in Zusammenarbeit mit der GEMA die Vergütung der Urheber für die Nutzung ihrer Werke über YouTube sicherzustellen. Gleiches gilt für die Frage nach Zuwachszahlen bei den Abrufen von Musikvideos über YouTube in Deutschland. "Die Vereinbarung trat Anfang November in Kraft, das sind gerade einmal drei ganze Monate." Folglich sei es noch zu früh, ein umfassendes Bild der Entwicklung zu zeichnen."Wir hörten allerdings bereits von einigen Partner auf der Labelseite von interessanten Zuwachsraten in Hinblick auf Videoabrufe und Fanaktivitäten, aber auch was die Umsatzentwicklung angeht." Grundsätzlich scheine die Entwicklung "sehr positiv", meint Muller. Manche Unternehmen würden jedoch offenbar eher profitieren als andere: "Wir sahen auch schon vor dem Abkommen mit der GEMA einige Erfolge auf unserer Plattform, wenn auch teils eher auf einer internationalen Basis", sagt Muller. und verweist dabei unter anderem auf Kontor Records : Das von Managing Director Jens Thele geleitete Unternehmen konnte mit seinem YouTube-Kanal Kontor.tv kürzlich die Marke von mehr als vier Millionen Abonnenten durchbrechen Der GEMA-Abschluss schlage sich inzwischen ganz eindeutig in vermehrten Aktivitäten der Labelpartner nieder, es gebe viele Fragen und ebenso viele Meetings. "Aber auch für Musiker macht es deshalb nun zum Beispiel noch mehr Sinn, in den Räumlichkeiten des bereits vor zwei Jahren eröffneten YouTube Space in Berlin Videos zu drehen." Die Zahl der Anfragen sei entsprechend gestiegen: "Die Entwicklung geht in die richtige Richtung", ist sich Muller sicher.Auch einen Workshop der Reihe YouTube Foundry wolle man vor diesem Hintergrund nach Deutschland bringen, vermutlich nach Berlin. Das Format richtet sich vor allem an Künstlermanager und selbstvermarktende Künstler und soll ihnen Möglichkeiten aufzeigen, ihre Klientel und deren Arbeit auf der YouTube-Plattform effektiv zu vermarkten.Der nächste Schritt dürfte es nun sein, das Subskriptionsmodell YouTube Red auf den deutschen Markt zu bringen. Entsprechende Überlegungen räumt Muller ein, einen Zeitplan dafür nennt er aber noch nicht: "Derzeit sind wir mit YouTube Red in fünf Nationen am Markt", erläutert er mit Verweis auf die USA, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. "Wir wollen unser Angebot auf sehr viel Märkte bringen, nicht nur nach Deutschland." Schließlich beobachte man eine starke Entwicklung im Subskriptionsgeschäft. "Für uns ist das Abo ganz eindeutig eine Möglichkeit, unseren Partners aus dem Musikgeschäft neue Umsatzströme zu erschließen."Auch intern vollzieht sich dabei eine Entwicklung im Google-Konzern: So wachsen derzeit die Entwickler- und Marketingteams hinter den Musikangeboten von Google Play und YouTube zusammen, wie Muller Berichte aus den USA auf Nachfrage von MusikWoche bestätigt. Auf Seiten der Ansprechpartner für die Musikindustrie sei dieser Schritt längst vollzogen. "Musik ist wichtig für Google. Deshalb wollen wir unseren Nutzern ein bestmögliches Angebot bieten." Das werde mit einem einheitlichen Auftritt am ehesten gelingen, ist sich Muller sicher.

Quelle: MusikWoche

