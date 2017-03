Yourope startet Festivakampagne für Zivilengagement und Europa

Großansicht Will europäisches Bewusstsein in der Livebranche stärken: die Kampagne "Take A Stand" (Bild: Yourope) Will europäisches Bewusstsein in der Livebranche stärken: die Kampagne "Take A Stand" (Bild: Yourope)

In der diesjährigen Festivalsaison will der europäische Festivalverband Yourop e mit der Kampagne "Take A Stand" Bewusstsein schaffen für Zivilengagement in Europa. Die von Christof Huber und Fruzsina Szep getragene Initiative richtet sich an alle Kräfte in der Livebranche: Festivals, Veranstalter, Clubs und Verbände, aber auch NGOs, Charity-Organisationen, Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen, die nun Botschafter werden können für "Take A Stand".Die auf der ILMC in London vorgestellte Kampagne erfolge zu einer Zeit, in der die Bürger Europas vor unbekannten Herausforderungen stehen. "Das politische Klima und die sozialen Bedingungen für die Bürger in Europa ändern sich, woraus sich das Bedürfnis für den Schutz und die Bewahrung der gesellschaftlichen Leistungen der vergangenen Jahre in Europa ergibt", teilt Yourope mit.Weiterhin erläutern Huber und Szep: "Es ist Zeit, für Europa - und in der Tat für die ganze Welt - aufzustehen." Man wolle eine Bewegung erschaffen, die sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft ermutigt und Bewusstsein sowie Toleranz für alle Kulturen, Geschlechter, Rassen, Religionen, sexuelle Orientierungen, Farben und Abstammungen stärkt.Wie man sich konkret einbringen kann, Logos und Grafiken findet sich auf der Website www.take-a-stand.eu

Quelle: MusikWoche

