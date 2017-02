Y'akoto singt mit Warner Music und Neuland vom "Mermaid Blues"

Großansicht Arbeiten zusammen am "Mermaid Blues" (von links): Anne Kiedaisch (Communication Manager Warner Music Germany), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe), Ellen Nordmann (Manager International Exploitation Warner Music Germany), Gregor Stoeckl (Head of Marketing Domestic Warner Music Germany), Kevin Segler (Senior Brand Manager Domestic Warner Music Germany), Christian Kamè (Kamè Entertainment), Y'akoto, Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Guenther (Neuland Concerts) und Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Germany) (Bild: Frank Egel) Arbeiten zusammen am "Mermaid Blues" (von links): Anne Kiedaisch (Communication Manager Warner Music Germany), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe), Ellen Nordmann (Manager International Exploitation Warner Music Germany), Gregor Stoeckl (Head of Marketing Domestic Warner Music Germany), Kevin Segler (Senior Brand Manager Domestic Warner Music Germany), Christian Kamè (Kamè Entertainment), Y'akoto, Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Guenther (Neuland Concerts) und Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Germany) (Bild: Frank Egel)

Bei zwei exklusiven Showcases vor ausgewählten Gästen und Partnern im Fluxbau in Berlin und im L'Atelier des Café Paris in Hamburg gewährte Y'akoto jüngst erste Einblicke in ihr neues Album. Begleitet von drei Musikern habe die Soul-Sängerin mit der ausdrucksstarken Stimme "unter großem Applaus acht Songs vom kommenden Werk" vorgestellt, darunter auch die erste Single, "Fool Me Once", heißt es aus Hamburg. Warner Music veröffentlicht "Mermaid Blues" am 31. März 2017. Dabei handelt es sich um das dritte Album der 29-jährigen Künstlerin. die zuvor bereits 2012 mit ihrem Debüt "Baby Blues" auf Platz 20 der Offiziellen Deutschen Charts kam und 2014 mit dem Nachfolgewerk "Moody Blues" bis auf Rang elf. Zudem brachten die Alben Y'akoto zwei Echo-Nominierungen in den Jahren 2013 und 2015 in der Kategorie "Künstlerin national Rock/Pop" ein.Im Anschluss an einen Auftritt am 19. August im Hamburger Stadtpark präsentiert die Sängerin das Werk zudem im Herbst auf einer von Neuland gebuchten Tour mit bislang zehn Konzertterminen in Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bei Neuland verweist man auf nahezu immer ausverkaufte Tourneen der Künstlerin in den vergangenen Jahren, auf Shows in Brüssel, Paris oder Amsterdam und Auftritte mit Künstlern wie Erykah Badu, Nneka, Kwabs oder Joy Denalane.19.08.17 Hamburg, Stadtpark03.10.17 Zürich (CH), Plaza?04.10.17 Freiburg, Jazzhaus Freiburg?05.10.17 München, Muffathalle?07.10.17 AT-Innsbruck, Treibhaus09.10.17 Stuttgart, Im Wizemannn10.10.17 Köln Gloria, Theater?12.10.17 Hannover, Musikzentrum13.10.17 Frankfurt, Zoom14.10.17 Oldenburg, Kulturetage?15.10.17 Berlin, Lido

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen