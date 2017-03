Xtreme Sound nimmt Schank unter Vertrag

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Tim Talent (Schank), Mike Rötgens (CEO Xtreme Sound) und Martell Beigang (Schank) (Bild: Xtreme Sound)

Die Kölner Band Schank hat einen exklusiven Vertrag mit dem ebenfalls in der Domstadt beheimateten Label Xtreme Sound unterschrieben. Als erste Auskopplung aus dem kommenden Album "Gestatten Schank" erscheint am 7. April 2017 die Single "Wir trinken zu schnell"."Wir freuen uns sehr, dass Schank mit Ihrem Kneipen-Folk-Punk unser Portfolio erweitern", sagt Mike Rötgens , Geschäftsführer Xtreme Sound, der sich zur Unterzeichnung mit den beiden Bandmitgliedern Tim Talent und Martell Beigang traf.Die 1996 gegründete Firma hat sich vor allem auf Schlager, Partymusik und die Mallorca-Szene spezialisiert und konnte damit bislang knapp 90 Chartserfolge in den Offiziellen Deutschen Charts erzielen. Zuletzt war der Xtreme-Künstler Lorenz Büffel mit dem Titel "Johnny Däpp" erfolgreich: Der Partysong kam bis auf Rang 28.Xtreme arbeitet auch als Produktionsfirma für andere Labels und Acts - zuletzt unter anderem für Norman Langen Mickie Krause , Tim Toupet, Peter Wackel , die Zipfelbuben oder Jürgen Milski

Quelle: MusikWoche

