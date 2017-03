Xavier Naidoo und Sasha moderieren den Echo 2017

Großansicht Sind als Gastgeber mit an Bord, wenn der Bundesverband Musikindustrie den Echo 2017 verleiht: Sasha (links) und Xavier Naidoo (Bild: Arya Shirazi/Vox) Sind als Gastgeber mit an Bord, wenn der Bundesverband Musikindustrie den Echo 2017 verleiht: Sasha (links) und Xavier Naidoo (Bild: Arya Shirazi/Vox)

Großansicht Präsentiert sich ebenfalls runderneuert: das Logo für den Echo 2017 (Bild: Bundesverband Musikindustrie) Präsentiert sich ebenfalls runderneuert: das Logo für den Echo 2017 (Bild: Bundesverband Musikindustrie)

Schon bei der Premiere von "Sing meinen Song" erreichten Xavier Naidoo und Sasha mit ihren Mitstreitern beim Sender Vox ein Millionenpublikum , und auch als eine Hälfte des "Alive And Swingin'"-Quartetts sorgten beide Künstler bereits für zahlreiche ausverkaufte Häuser . Nun übernehmen Xavier Naidoo und Sasha die Rolle der Gastgeber bei der Echo-Verleihung 2017. Das gaben der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und Vox als neuer TV-Partner des deutschen Musikpreises am 9. März bekannt. Im Vorjahr führte Barbara Schöneberger durch die Gala zum 25. Echo-Jubiläum Die Verleihung des Echo 2017, der mit weniger Kategorien auskommt, dafür aber die Rolle der Jury stärken soll, findet am 6. April statt, Vox strahlt die Show tags darauf am 7. April ab 20:15 Uhr aus."Nach 25 Jahren setzen wir den Echo 2017 auf ein neues, moderneres Fundament", kommentiert BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . "Dazu gehört, dass wir mit einem neuen TV-Sender neue Wege gehen." Das Team von Vox habe in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Beweis gestellt, "dass es dem Publikum Musik und die Geschichten dahinter erfrischend und emotional vermitteln kann", streicht Drücke heraus und verrät: "Vox inszeniert den Echo als Award-Abend von Musikern für Musiker, als hochklassiges Entertainment-Format, das das Publikum im Saal und die Fans an den Screens bestens unterhalten wird. Und mit Xavier Naidoo und Sasha haben wir zwei großartige Gastgeber."Mit dem Echo konnten beide Künstler bereits zuvor Erfahrungen sammeln: Xavier Naidoo bringt es bislang auf sechs Auszeichnungen mit dem deutschen Musikpreis, Sasha auf vier. Ihren jüngsten Echo erhielten sie zudem 2015 gemeinsam für die Erfolge mit "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" in der Sparte Partner des Jahres.Auch der erste Live-Act steht fest: Die US-Rockband Linkin Park will zusammen mit der Singer/Songwriterin Kiiara die Single "Heavy" vorstellen. Warner Music veröffentlicht am 19. Mai mit "One More Light" das siebte Studioalbum der bereits vierfach selbst zu Echo-Ehren gekommenen Formation, die mittlerweile weltweit über 50 Millionen Alben verkaufte. "Wir freuen uns sehr über diesen Startschuss für ein hochkarätiges Echo-Line-up", betont Drücke.Der Vorverkauf für die Echo-Gala soll am 15. März starten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen