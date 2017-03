Wyclef Jean spielt und spricht auf der Midem

Großansicht Kommt im Juni 2017 zur Midem nach Cannes: Wyclef Jean (Bild: Midem) Kommt im Juni 2017 zur Midem nach Cannes: Wyclef Jean (Bild: Midem)

Gerade noch sorgte Wyclef Jean für Schlagzeilen, weil ihn Polizisten in Los Angeles für einen Tankstellenräuber hielten und vorübergehend festsetzten. Das sollte dem aus Haiti stammenden US-Künstler Anfang Juni in Cannes hoffentlich nicht passieren. Denn dann reist das frühere Mitglied der HipHop-Formation The Fugees nach Frankreich, um dort an der Midem teilzunehmen. Die Veranstalter der Musikmesse haben Wyclef Jean schließlich als Botschafter und Mentor für den Midem Artist Accelerator gewonnen, wie sie am 23. März 2017 bestätigten. Mit ihrer Talentplattform gehen die Messemacher 2017 ins dritte Jahr.Außerdem, so kündigt die Reed Midem an, werde Wyclef Jean auch live im Festivalprogramm der Midem auftreten. Das Konzert soll am Abend des 7. Juni im Rahmen des Midem-By-Night-Programms stattfinden. Wenig später, am 23. Juni, will der Künstler sein siebtes Studioalbum veröffentlichen: "Carnival lll" soll laut Midem über das unabhängige New Yorker Label Heads Music erscheinen.Die Midem-Veranstalter loben den Musiker, Produzenten und Komponisten als weltweiten Superstar und verweisen dazu unter anderem auf mehr als 100 Million verkaufte Alben und 20 Million abgesetzte Singles. Wyclef Jean will seine Erfahrungen in persönlichen Gesprächen mit den Teilnehmern des Midem Artist Accelerators vermitteln: Er sei begeistert von diesem Programm, kommentiert der Künstler, "schließlich habe ich in meiner ganzen Karriere stets mit großartigen jungen Acts produziert, mit ihnen geschrieben oder zusammengearbeitet". Die Jugend sei die Zukunft, es sei eine Ehre, mit den Musikern von morgen arbeiten zu können."Wir freuen uns, Wyclef Jean als Botschafter für den diesjährigen Midem Artist Accelerator begrüßen zu dürfen", kommentiert der Midem-Messedirektor Alexandre Deniot. Die Erfolgsbilanz des Hitproduzenten könne für die ausgewählten Nachwuchskünstler von unschätzbarem Wert sein. Dass der Künstler seine Reise nach Cannes zudem mit einem Liveauftritt kröne sei wohl "das Sahnehäubchen", auf das sich jeder Teilnehmer der Musikmesse in Cannes freuen könne.2016 hatten sich 500 Bands aus gut 60 Nationen um eine Teilnahme beworben. Mit der Band Malky zog dabei neben elf anderen Acts auch ein Kandidat aus Deutschland ins Finale des Wettbewerbs ein. Im Debütjahr 2015 mischten unter anderem die Hundreds und Sängerin Akua Naru beim Midem Artist Accelerator mit.Die Midem findet 2017 vom 6. bis zum 9. Juni in Cannes statt. Zuletzt hatten die Organisatoren des Branchentreffs Sarah Stenett von First Access Entertainment, Mike Shinoda von der Band Linkin Park und Daddy Yankee als Redner für die Midem gewinnen können, ebenso wie zuvor bereits Tencent-Musikchef Andy Ng

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen