World Club Cruise war ausverkauft

Großansicht Ausgelassene Stimmung: Feiernde Kreuzfahrtgäste beim Auftritt von Robin Schulz am Pooldeck (Bild: BigCityBeats/TUI Cruises) Ausgelassene Stimmung: Feiernde Kreuzfahrtgäste beim Auftritt von Robin Schulz am Pooldeck (Bild: BigCityBeats/TUI Cruises)

Großansicht Auch sie wurden gefeiert: Dimitri Vegas & Like Mike (Bild: BigCityBeats/TUI Cruises) Auch sie wurden gefeiert: Dimitri Vegas & Like Mike (Bild: BigCityBeats/TUI Cruises)

Am Samstag, dem 29. April 2017, legte der Hochseedampfer Mein Schiff 2 nach fünf Tagen World Cup Cruise im Mittelmeer wieder im Hafen von Palma de Mallorca an. Bei der Premiere der Kreuzfahrt von BigCityBeats und TUI Cruises, bei der die Mein Schiff 2 zum "größten Club auf See" umgebaut wurde, traten mehr als 30 DJs auf sieben Floors auf, darunter prominente Größen wie Alle Farben , Dimitri Vegas & Like Mike, Grandtheft, Gestört Aber Geil, Laidback Luke oder W&W.Der deutsche Star-DJ Robin Schulz trat als Präsentator der Cruise auf und legte an den ersten beiden Tagen bei strahlendem Sonnenschein auf der Mainstage am Pooldeck auf. Als weitere Highlights der ersten beiden Tage wertet BigCity Beats ein "Gänsehaut-Set" von Le Shuuk, bei dem die neue "World Cup Cruise"-Hymne "Kaleidoscope Eyes" von Le Shuuk & Switch Off feat. Amber Revival Weltpremiere feierte, und die Performance der "Number 1 DJs von 2015", Dimitri Vegas & Like Mike, deren Set demnach bis in die Altstadt von Palma zu hören gewesen sei. "Wir lieben BigCityBeats mit ihren verrückten Ideen. Schon als wir an Bord gingen, hörten wir die Leute auf dem Schiff feiern," sagten die belgischen Dancefloor-Stars, die nach dem Set von einem Lotsen-Boot auf hoher See vor Mallorca abgeholt wurden, um zum nächsten Gig nach Asien zu fliegen.In den Folgetagen steuerte die "World Cup Cruise" die Häfen von Barcelona und von Ibiza an. Im Tanit Beach Club auf der Partyinsel feierten über 500 WorldClubber eine "Endless Beach Party" um DJ-Host Paul Lomax. Höhepunkt war ein Surprise-DJ-Set von Frans Zimmer alias Alle Farben, der auch an Bord im Theater und auf dem Pooldeck an den Turntables stand. "Ich liebe es, an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Darum war ich sofort von der 'World Club Cruise' begeistert", sagte der frischgebackene Echo-Gewinner.2.000 Gäste buchten zur ersten World Cup Cruise ein. Damit war die Premiere ausverkauft. Für die unterschiedlichen Generationen an Musikfans gab es ein breites Angebot an Bord. Auf insgesamt sieben Floors wurden laut BigCityBeats "mehr als 206 Stunden Techno, EDM, Hardstyle, Trance, Trap und Classics gespielt und ausgiebig dazu gefeiert".Wybcke Meier, CEO TUI Cruises, bilanziert: "TUI Cruises und Musik passen einfach zusammen. Nach den Bestsellern 'Rockliner' und 'Full Metal Cruise' gehen wir mit der World Club Cruise neue Wege. Derartige Inszenierungen aus Sound, Licht und Effekten hat es bei uns an Bord so noch nicht gegeben. Dabei kam neben dem Programm auch der Genuss nicht zu kurz: Unsere exklusiven Restaurants an Bord waren an allen Tagen sehr gut gebucht, außerdem gingen über 300 Flaschen Champagner über den Tresen." Bernd Breiter , Geschäftsführer BigCityBeats, resümiert: "Wir von BigCityBeats haben zum World Club Dom in 12.000 Meter Höhe im Club Jet gefeiert, wir bauen jedes Jahr die Commerzbank-Arena in Frankfurt zum 'größten Club der Welt' um, und wir haben mit dem ICE Club Train den 'schnellsten Club der Welt' ins Leben gerufen. Die logische Fortführung war es da, mit dem World Club Dome in See zu stechen. Dank TUI Cruises, die sich sofort für die Idee begeistert haben, konnten wir aus der Mein Schiff 2 den 'größten Club im Mittelmeer' machen."Das nächste BigCityBeats-Event steigt vom 2. bis 4. Juni 2017 mit dem World Club Dome in der Frankfurter Commerzbank-Arena

Quelle: MusikWoche

