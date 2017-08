Woman räumen Förderpreis popNRW ab

Am 18. August 2017 verliehen das NRW Kultursekretariat und der Landesmusikrat NRW die popNRW-Preise an die Bands Woman und Nuage & Das Bassorchester. Die sechste Verleihung fand erneut im Rahmen des Branchentreffs c/o pop in der Volksbühne am Kölner Rudolfplatz statt. Die Radio- und Fernsehmoderatorin Anja Backhaus moderierte den Abend, bei dem mehrere hundert Gäste mit den Preisträgern feierten.Die Kölner Band Woman, die bereits 2015 einen popNRW-Preis als bester Newcomer erhielt, freute sich nun über den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie "Outstanding Artists". Das Trio Nuage & Das Bassorchester konnte den mit 2500 Euro dotierten Preis als "Best Newcomer" mit nach Hause nehmen.Zum ersten Mal wurden zudem die zweit- und drittplatzierten beider Kategorien mit Preisen ausgezeichnet. Die Ströer Media GmbH stiftet den Bands Vimes und Sohnemann Medienkampagnen im Wert von jeweils 1500 Euro und 500 Euro und die Firma Dakota unterstützt die Acts Honig und Backyard Band bei der Bedruckung von nachhaltigen T-Shirts in Höhe von jeweils 900 Euro und 600 Euro.Die Jury setzte sich aus Senta Best ("Intro"), Klaus Fiehe (freier Journalist), Matthias Kurth (c/o pop Festival), Angelina Muth (A&R Four Music), Jochen Naaf (Produzent von unter anderem Maxim, Vimes oder Giant Rooks), Stefan Reichmann (Haldern Pop Festival), Simone Sohn (freie Journalistin) und Anke van de Weyer (freie Journalistin) zusammen. Christian Esch vom NRW Kultursekretariat hatte den Juryvorsitz inne.Stifter des Preises ist das NRW Kultursekretariat in Wuppertal. Für den organisatorischen Rahmen sorgt das Netzwerk popNRW, bestehend aus dem Musikreferat des Kulturministeriums NRW, dem Landesmusikrat NRW, dem NRW Kultursekretariat sowie weiteren Popförderern aus NRW.

Quelle: MusikWoche

