"Wolke 4" führt die GEMA-Downloadbestseller 2015 an

Großansicht Schwebt auf "Wolke 4": Philipp Dittberner (Bild: Sven Sindt) Schwebt auf "Wolke 4": Philipp Dittberner (Bild: Sven Sindt)

Die Jahresrückblicke 2016 sind inzwischen abgefeiert. Die Mühlen der GEMA hingegen mahlen langsam und gründlich, und so liefert die Verwertungsgesellschaft - wie immer zum Jahresende - noch ihre Bestsellerlisten des Jahres 2015 aus den Sparten Tonträger, Download, Live (E-Musik), Live (U-Musik), Radio, Diskotheken und - zum ersten Mal dabei - Streaming.Damit steht zwölf Monate nach dem Ende des Erhebungszeitraums nun fest, welche Urheber mit welchen Titeln 2015 bei der GEMA-Abrechnung am erfolgreichsten waren. In der Sparte Downloads finden sich naturgemäß viele Überschneidungen zur StreaminglisteMit Robert Dittberner & Marv führt ein Newcomerduo die Downloadbesten an. Ihr Stück "Wolke 4", verlegt bei Herbert Grönemeyers Polarbear Musikverlag, erreicht beim Streaming den zweiten Rang. Mit "Wie schön du bist" von Sarah Connor ist auch das Autorenerfolgsteam von dereinst Rosenstolz|U|E|-1 - Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust - an prominenter Stelle dabei.Außer auf Platz neun ("Don't Worry", interpretiert von Madcon|U|E|-1) und zehn ("Reality" von Lost Frequencies) finden sich in den Donwload-Top-Ten ausschließlich Werke deutscher Urheber. Dabei handelt es sich zum großen Teil um bewährte Hitlieferanten - auf zwei Sarah Connor, auf drei Raemonn, auf fünf Sido|U|E|-1 mit Andreas Bourani, auf sieben Mark Forster , auf acht Cro.Aber auch zwei weitere (neben Dittberner & Marv) bemerkenswert erfolgreiche Newcomer sind dabei: Auf Platz vier steht mit "Unter meiner Haut", interpretiert von Gestört Aber Geil, aber auch von der Urheberin selbst, der jungen Songwriterin Elif Demirezer , und auf Rang sechs macht Sängerin Namika auf sich aufmerksam.1. "Wolke 4" - K. & T.: Philipp Dittberner; K.: Marvin Allen Webb2. "Wie schön du bist" - K. & T.: Sarah Connor, Peter Plate, Ulf Leo Sommer; K.: Daniel Faust3. "Supergirl" - K. & T.: Uwe Bossert, Raymond Michael Garvey, Mike Gommeringer, Sebastian Padotzke, Philipp Rauenbusch4. "Unter meiner Haut" - K. & T.: Elif Demirezer, Tom Olbrich, Philipp Schardt5. "Astronaut feat. Andreas Bourani" - K.: Paul Nza, Marek Pompetzki, Cecil Carlos Remmler; T.: Andreas Bourani, Sera Finale, Paul Würdig6. "Lieblingsmensch" - K. & T.: Beatgees, Hanan Hamdi, Fabian F. R. Römer; T.: Konrad Orlando Geronimo Louis Sommermeyer7. "Flash mich" - K. & T.: Mark Cwiertnia, Philipp Steinke, SimonTriebel, David Jürgens; K.: Daniel Nitt, Ralf Christian Mayer8. "Bye Bye" - K. & T.: Carlo Waibel9. "Don't Worry" - K. & T.: Ray Dalton, Yosef Wolde Mariam, Tshawe Baqwa Pias, Geraldo Jacob Sandell, Johnny Severin10. "Reality" - K. & T.: Felix Safran De Laet, Radboud Miedema, Janieck G. Van De Polder

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen