Wizard veranstaltet Festival mit den Böhsen Onkelz am Hockenheimring

Großansicht Wirbt für das Matapaloz-Festival: das Plakat zum neuen Event der Böhsen Onkelz und ihren Gästen (Bild: Wizard Promotions) Wirbt für das Matapaloz-Festival: das Plakat zum neuen Event der Böhsen Onkelz und ihren Gästen (Bild: Wizard Promotions)

Am 16. und 17. Juni 2017 geht unter dem Namen Matapaloz ein von Wizard Promotions veranstaltetes Festival mit den Böhsen Onkelz am Hockenheimring über die Bühne. Dafür hat die Formation Bands eingeladen, "die sie und ihr Schaffen in verschiedenen Formen beeinflusst" hätten, teilt der Frankfurter Veranstalter mit. Dabei handele es sich um Bands, die die Böhsen Onkelz "lieben, Bands die sie seit Jahrzehnten hören und deren kompromisslose Attitüde von ihnen geschätzt" werde.Gebucht sind dafür bereits Slayer , Five Finger Death Punch, Papa Roach Suicidal Tendencies , Hatebreed, Ignite und Toxpack. Headliner an beiden Tagen sind die Böhsen Onkelz selber.Mit dem neuen Event wolle die Band "nicht weniger als das komplette Festivalbild auf den Kopf stellen: Matapaloz will schon beim ersten Mal neue Maßstäbe setzen." Geplant ist, das Festival, das auch Campingflächen umfasst, künftig jährlich zu veranstalten.Mit "Memento" , ihrem ersten Studioalbum seit zwölf Jahren, stiegen die Böhsen Onkelz Anfang November auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts ein. Das Werk erschien auf dem Label Matapaloz, so heißt nun auch das Festival.Im Juni 2015 lockten die DEAG -Tochter Wizard Promotions und die Böhen Onkelz bei vier Konzerten zusammen mehr als 350.000 Fans an den Hockenheimring, 2014 kamen an gleicher Stelle bereits über 200.000 Besucher zu zwei Konzerten der Onkelz.

Quelle: MusikWoche

