Wizard Promotions legt bei Nena nach

Wegen der hohen Nachfrage nach Karten für Nenas Tour zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum hat ihr Veranstalter Wizard Promotions acht Zusatzkonzerte in den Vorverkauf gegeben. In Zürich und München wird Nena nun jeweils ein zweites Konzert im Volkshaus beziehungsweise im Circus Krone geben, nachdem die dort ursprünglich gebuchten Shows bereits ausverkauft sind. Außerdem bestätigt Wizard frisch vereinbarte Gastspiele in Augsburg, Freiburg, Burghausen, Gießen, Flensburg sowie in Brunn am Gebirge in Österreich. Somit wächst die "Nichts versäumt"-Tour 2018 auf mittlerweile 35 Termine in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz."Nena ist dabei kein Nostalgie-Act, sie ist auch im 40. Jahr ihrer Karriere noch immer eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit", betont der Frankfurter Veranstalter und verweist zudem auf bislang 25 Millionen verkaufte Tonträger. Zuletzt veröffentlichte Sony Music die Best-Of-Zusammenstellung "Nena 40" , die Platz zwölf in den Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts erreichte. Das ZDF ehrte die Künstlerin zudem am 7. Oktober mit einer mehrstündigen Jubiläumsshow am Samstagabend mit Thomas Gottschalk als Moderator und musikalischen Gästen wie Wolfgang Niedecken, Gianni Nannini, Dieter Meier (Yello) oder Dave Stewart (Eurythmics).07.05.18 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle08.05.18 Lux-Esch, Rockhal10.05.18 Saarbrücken, Saarlandhalle11.05.18 CH - Zürich, Volkshaus (ausverkauft)12.05.18 Singen, Stadthalle14.05.18 Kempten, BigBox15.05.18 Regensburg, Donau-Arena18.05.18 Rostock, Stadthalle19.05.18 Zwickau, Freilichtbühne20.05.18 CH-Zürich, Volkshaus (Zusatzshow)22.05.18 Augsburg, Kongresshalle (Zusatzshow)25.05.18 Lingen, EmslandArena28.05.18 Kassel, KongressPalais29.05.18 Hannover, Gilde Parkbühne30.05.18 Oldenburg, kleine EWE-Arena01.06.18 Darmstadt, Schlossgrabenfest03.06.18 AT-Gmunden, Gmunden rockt09.06.18 Erfurt, Thüringenhalle10.06.18 Halle, Peißnitzinsel12.06.18 Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne15.06.18 Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg18.06.18 München, Circus Krone (Zusatzshow)22.06.18 Berlin, Zitadelle23.06.18 Dresden, Junge Garde24.06.18 München, Circus Krone (ausverkauft)25.06.18 Freiburg, Festzelt (Zusatzshow)27.06.18 Siegen, Siegerlandhalle29.06.18 Dortmund, Westfalenhalle 104.07.18 AT-Wagna, Römerdorf Wagna23.07.18 Erlangen, Dechsendorf/ Festivalgelände09.08.18 Burghausen, Burg (Zusatzshow)30.08.18 Gießen, Gießener Kultursommer (Zusatzshow)01.09.18 Flensburg, Nospa Open Air (Zusatzshow)09.09.18 Koblenz, Deutsches Eck11.09.18 AT-Brunn am Gebirge, Festzelt (Zusatzshow)

