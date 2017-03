Wizard Promotions holt erstmals Kiefer Sutherland mit Band nach Deutschland

Großansicht Will nun auch als Sänger reüssieren: Kiefer Sutherland (Bild: Beth Elliott) Will nun auch als Sänger reüssieren: Kiefer Sutherland (Bild: Beth Elliott)

Im Juni 2017 spielen Kiefer Sutherland , der sich vor allem als Schauspieler einen Namen gemacht hat, und seine Band fünf Deutschlandkonzerte. Als Veranstalter fungiert Wizard Promotions . Bei den Konzerten will Sutherland sein aktuelles Album "Down In A Hole" vorstellen, das bei Warner Music erschienen ist.Der Künstler, der durch Filme wie "Stand By Me" , "The Lost Boys", "Flatliners" "Die Jury" oder die TV-Serie "24" bekannt wurde, hatte schon immer eine musikalische Ader. So gründete er zusammen mit einem Freund das Label Ironworks, bei dem unter anderen Rocco DeLuca And The Burden, HoneyHoney und Billy Boy On Poison unter Vertrag stehen.2015 schrieb Kiefer Sutherland Songs, die er zunächst an andere Sänger weitergeben wollte, doch ließ sich schließlich überzeugen, diese als Basis für ein eigenes Album zu verwenden. Mit einem Auftritt beim Stagecoach-Festival im kalifornischen Indio Ende April beginnt eine Welttournee, die Sutherland unter dem Motto "Not Enough Whiskey In Europe 2017" nun erstmals als Musiker nach Deutschland führt.06.06.17 Hamburg, Mojo Club07.06.17 Berlin, Heimathafen08.06.17 München, Technikum12.06.17 Köln, Gloria13.06.17 Frankfurt, Gibson Club

Quelle: MusikWoche

