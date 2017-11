Wizard Promotions bringt Matapaloz Festival nach Leipzig

Großansicht Geht 2018 in Leipzig über die Bühne: das Matapaloz Festival Geht 2018 in Leipzig über die Bühne: das Matapaloz Festival

Die zweite Ausgabe des Matapaloz Festivals geht am 22. und 23. Juni 2018 auf dem Gelände der Messe Leipzig über die Bühne. Die Premiere des von Wizard Promotions veranstalteten Open Airs mit den Böhsen Onkelz als Headlinern fand 2017 auf dem Hockenheimring statt.Man habe die positive Kritik der Besucher zum Anlass genommen, um "aufzubrechen und fortzuführen, was wir am Hockenheimring begonnen haben: Unser neuer Tempel steht von nun an in Leipzig", teilt Wizard Promotions mit. Die zweite Ausgabe soll ein Festival der kurzen Wege werden - auf dem Gelände selbst wie bei der Verkehrsanbindung.Neben den Böhsen Onkelz, die das Festival mit unterschiedlichen Konzerten an beiden Tagen beenden, hat der Frankfurter Veranstalter Megadeth, In Extremo, Arch Enemy, Rose Tattoo, Haudegen, D-A-D, Backyard Babies, Phil Campbell And The Bastard Sons, Beasto Blanco und die New Roses gebucht.Nach dem Festival spielen die Böhsen Onkelz noch zwei Stadionshows in Deutschland. Am 18. August treten sie im Frankfurter Waldstadion auf, am 8. September kommen sie in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen.

Quelle: MusikWoche

