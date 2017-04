Wizard feierte nach dem LEA beim Hangover Breakfast weiter

Großansicht Kümmerte sich persönlich um die Gäste beim vierten Hangover Brekfast: das Team von Wizard Promotions mit (von links) Denise Böttcher, Yvonne Grein, Ossy Hoppe, Florian Trometer, Tobias Dietermann, Lisa Schwartz, Claudia Grabau, Surani Scherer, Can Büyükcinar, Alexandra Baingo, Jacqueline Dahlke, Jan-Phillip Katzbach und Julia Kazulkina (Bild: MusikWoche) Kümmerte sich persönlich um die Gäste beim vierten Hangover Brekfast: das Team von Wizard Promotions mit (von links) Denise Böttcher, Yvonne Grein, Ossy Hoppe, Florian Trometer, Tobias Dietermann, Lisa Schwartz, Claudia Grabau, Surani Scherer, Can Büyükcinar, Alexandra Baingo, Jacqueline Dahlke, Jan-Phillip Katzbach und Julia Kazulkina (Bild: MusikWoche)

Bereits zum vierten Mal ging am 4. April 2017, am Vormittag nach dem LEA, in und um das Frankfurter Büro von Wizard Promotions in Frankfurt-Heddernheim das Wizard Hangover Breakfast über die Bühne. Wieder einmal spielte das Wetter mit und bei schönsten Sonnenschein konnten die Breakfast-Gäste die im Garten Liegestühle nutzen.Inzwischen ist es zur festen Tradion geworden, dass viele LEA-Besucher vor ihrer Abreise aus Frankfurt auch noch bei Wizard Promotions vorbeischauen, wo wie in den Vorjahren ein liebevoll zubereites Buffet mit Frankfurter Spezialitäten und gute Gespräche auf die Gäste warten.Erstmals nicht vor Ort war Wizard-Geschäftsführer Oliver Hoppe , der Anfang des Jahres die Geschäftsleitung von seinem Vater Ossy Hoppe übernommen hatte. Bereits beim LEA, wo Wizard Promotions die bereits siebte Trophäe in Empfang genommen hatte, vertrat Ossy Hoppe seinen Sohn und bedankte sich beim Preis für die Zucchero-Tour auch bei "seinem neuen Chef", der erst am 5. April aus dem Urlaub zurückkehrt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen