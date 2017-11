Wirtz: Unterwegs in neuen Dimensionen

Durch die Teilnahme an der zweiten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2015 und seine eigene TV-Sendung "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" 2017 hat sich Daniel Wirtz ganz neue Zielgruppen erschlossen. Auf seinem am 17. November 2017 veröffentlichten Album, "Die fünfte Dimension" (Wirtzmusik/ Tonpool ), bleibt er sich trotzdem musikalisch und inhaltlich treu.Seit zehn Jahren treibt der Sänger und Songwriter aus Frankfurt, von Anfang an Unterstützt vom Musiker und Produzenten Matthias Hoffmann, unter dem Namen Wirtz seine Solokarriere voran. Musikalisch und geschäftlich geht er weiterhin konsequent eigene Wege. Mit wachsendem Erfolg. Die letzten beiden Alben, "Akustik Voodoo" (2011) und "Auf die Plätze, fertig los" (2015), landeten auf Platz fünf und sechs der Offiziellen Deutschen Charts. Die Teilnahme an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" eröffneten ihm ganz neue Möglichkeiten."Die meisten Dinge, die ich in den letzten beiden Jahren erleben durfte, waren absolut großartig und ich möchte keine Erfahrung missen", erklärt Wirtz. "Es war eine unfassbare Zeit mit enormen Eindrücken, die man mitgenommen hat. Wenn einen dann auf einmal Udo Lindenberg anruft und man ihn auf seiner Stadiontournee begleitet, da weiß man, so etwas wird einem nicht so oft im Leben passieren." Für Wirtz war vor allem der Blick hinter die Kulissen sehr interessant, wie er im Interview mit MusikWoche betont. "Gerade für mich, der fast alles selber macht, ist sowas natürlich hochinteressant." Auch privat hat der Sänger, durch den engen Kontakt während der Tournee mit Udo Lindenberg, viele bleibende Eindrücke mitgenommen. "Ich habe diese Sache in gewisser Weise auch als Ritterschlag empfunden, denn es gibt natürlich genug andere Telefonnummern, die man anrufen könnte, als gerade meine."Trotzdem hat Wirtz nie die Bodenhaftung verloren. "Der Trubel hat auch dafür gesorgt, dass ich sehr zu mir selbst gefunden habe. Wer viel unterwegs ist, lernt auch das zu schätzen, was er hat und worauf er sich immer zurückziehen kann. Die neue Platte ist mein musikalischer Rückzugsort." Trotzdem ist viel von den Erfahrungen der letzten Zeit in die Produktion mit eingeflossen, auch wenn sich die Musik im Vergleich zu den letzten Alben nicht verändert hat. Wirtz und Matthias Hoffmann liefern mit "Die fünfte Dimension" nach zehn Jahren gemeinsamer Arbeit ihr bisheriges Meisterstück ab. "Es war uns wichtig, dass das Album zwar abwechslungsreich wird, aber trotzdem homogen."Für die Produktion investierte Wirtz diesmal eine etwas größere Summe, was sich positiv auf den Sound der Platte auswirkte. "Das Album klingt wie Hölle", erklärt er sichtlich zufrieden. "Es gibt keine Wirtz-Platte, die bisher so großartig geklungen hat." In der Tat lässt "Die fünfte Dimension" die Vorgängerwerke soundtechnisch weit hinter sich. "Wir haben auf dem neuen Album sehr viele Eindrücke aus den letzten Jahren, viele sicherlich auch eher unterbewusst, verarbeitet. Die Produktion insgesamt war so entspannt, wie seit langem nicht mehr. Wir hatten sehr früh sehr viel gutes Material zusammen - und wo noch etwas gebraucht wurde, konnten wir einfach drauf warten, bis der passende Vers oder die richtige Harmonie kamen." Entsprechend rund klingt "Die fünfte Dimension". Und mit Songs wie "Das verheißene Glück" oder "Die Entdeckung der Langsamkeit" hat Wirtz die eigene Qualitätsmesslatte noch einmal deutlich nach oben verschoben.

