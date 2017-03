"Wildlands" mit Hip-Hop-Power am POS

Großansicht Farid Bang und KC Rebell(r.) bei Fotoaufnahmen für die POS-Materialien. Farid Bang und KC Rebell(r.) bei Fotoaufnahmen für die POS-Materialien.

Bereits vor Release trommelten die deutschen Rapper Farid Bang und KC Rebell für " Ghost Recon Wildlands ". Die Musiker sind als Sprecher in der deutschen Synchronisierung des Ubisoft -Spiels zu hören . Außerdem produzierten sie ein Musikvideo zu ihrem Song "Ballermann (Wildlands)", das Spielszenen aus dem Shooter zeigt. Allein auf Youtube wurde das Video rund 1,5 Millionen Mal angesehen.Ubisoft Deutschland verlängerte die Marketing-Aktion nun auch in den stationären Handel: Mit KC Rebell und Farid Bang wurden unterhaltsame Videos speziell für das Video-Stelen-System produziert, die bundesweit in GamesAbteilungen von Fachmärkten die Blicke der Kundschaft auf sich ziehen sollen. Seit dem 7. März wird "Ghost Recon Wildlands" für PS4, Xbox One und PC verkauft.Die Düsseldorfer setzen neben aufmerksamkeitsgeneriernden Videos seit gut einem Jahr auch auf das GPS-Feature der Stelen und führen damit locationbasierte Marketing-Aktionen am Point Of Sale (POS) durch. Seit dem Projektstart im Jahr 2014 arbeitet Ubisofts Trade-Marketing-Abteilung für das Stelen- und Social-Media-Konzept eng mit der Würzburger Digitalagentur eleven media zusammen. Insgesamt 65 Stück der speziellen Stelen stehen bisher in den Geschäften der MediaMarktSaturn Retail Group und bei Expert."Wir bringen dadurch verstärkt die Gamer in die Märkte, da sie nur dort vor Ort exklusive wie auch kostenlose digitale Inhalte zu unseren Top-Titeln erhalten", erklärt Denis Baab, Senior Trade Marketing Manager bei Ubisoft. "Damit diese Aktionen den Gamer erreichen, entwickeln wir dazu passende Social-Media-Kampagnen. Mit diesen Maßnahmen erreichen wir schnell und direkt die Target Audience."

Quelle: GamesMarkt.de

