Wild Bunch verliert Aufsichtsratsvorsitzenden

Großansicht Wolf-Dieter Gramatke Wolf-Dieter Gramatke

Es ist eine denkbar knappe Verlautbarung, mit der die Wild Bunch AG die offenbar überraschende Amtsniederlegung ihres Aufsichtsratsvorsitzenden bekannt gab. Wörtlich heißt es in der adhoc-Mitteilung, in der keine Angaben zu den Hintergründen gemacht werden:"Der Wild Bunch AG wurde heute eine schriftliche Erklärung des Aufsichtsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Gramatke übermittelt, mit der dieser die Niederlegung seines Amtes sowie das sofortige Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft erklärt. Der Aufsichtsrat wird einen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am Montag, 11. Dezember 2017 wählen."Der Wert der Wild-Bunch-Anteile stieg am Börsentag nach Veröffentlichung der Mitteilung zwar zunächst leicht an, rutschte im Laufe des Tages aber auf ein neues Jahrestief von 22 Cent. Letzter Schlusskurs waren 0,236 Euro gegenüber einem 52-Wochen-Hoch von 80 Cent.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen