Wiener Label Futuresfuture entscheidet sich für Believe

Das neue Album des österreichischen Rappers Gerard, "AAA", bildet am 23. Juni 2017 den Startschuss für eine Zusammenarbeit zwischen seinem Label Futuresfuture und dem Hamburger Vertriebsdienstleister Believe Germany Beide Partner sind sich auch ideologisch einig: Auf die Demokratisierung der Musikproduktion müsse auch ein entsprechendes Umdenken in Bezug auf die Vermarktungs- und Vertriebsstrukturen folgen, heißt es aus Hamburg und Wien. "Der heutige Künstler ist sehr selbstständig, er braucht nicht mehr viele Mittel, um seine Kunst so umzusetzen, wie es ihm vorschwebt", erklärt Gerard, der Futuresfuture zusammen mit dem Wanda-Entdecker Ilias Dahimène betreibt."Er hat sich bestenfalls auch schon ein kleines eigenes Team an kreativen Mitstreitern zusammengestellt. Es gibt aber auch eine Ebene hinter dem Sichtbaren, die funktionieren muss, und dafür sind Know-how und ein gutes Netzwerk nötig. Aber als Gegenleistung dafür sollte sich der Act nicht langfristig auf einige Alben binden müssen und seine Rechte vorschnell für die Zukunft verkaufen, ohne zu wissen, was seine Rechte überhaupt wert sind", so Gerard weiter.Mit dieser Philosophie sei Futuresfuture ein perfekter Partner für Believe, davon ist Bettina Wohlgefahrt (Sales Director GSA) überzeugt: "Believe bietet für Künstler und Labels, die bereits eigene funktionierende Strukturen etabliert haben, die perfekte Infrastruktur, um sich auf dem Markt zu behaupten und dabei die größtmögliche Kontrolle über die eigenen Veröffentlichungen zu behalten."Nach "AAA" von Gerard stehen bereits weitere gemeinsame Veröffentlichungen an - unter anderem von Bitten By, Edwin, Jugo Ürdens, M.P. und Naked Cameo. "In Österreich passiert derzeit jede Menge kreative und innovative Musik über alle Genres hinweg Wir freuen uns, zusammen mit Futuresfuture diese spannende Entwicklung zu begleiten", sagt Wohlgefahrt.

Quelle: MusikWoche

