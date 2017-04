Wide-Days-Besucher bekommen in Edinburgh Whisky

Großansicht Veranstalten auch 2017 die Wide Days in Edinburgh: Olaf Furniss (links) und Michael Lambert (Bild: MusikWoche) Veranstalten auch 2017 die Wide Days in Edinburgh: Olaf Furniss (links) und Michael Lambert (Bild: MusikWoche)

"Wir wollen Wide Days als ein Event positionieren, bei dem man das Geschäftliche mit formlosem und unterhaltsamem Networking verbinden kann", sagt Olaf Furniss, der gemeinsam mit Michael Lambert am 21. und 22. April in Edinburgh das Showcasefestival Wide Days ausrichtet.Und weil der Pfundkurs nach dem Brexit eingebrochen ist, seien günstige Flüge aus der Euro-Zone das "einzig Positive" an der politischen Entwicklung in Großbritannien. "Wir wollen zeigen, wie leicht es ist, nach Edinburgh zu kommen." So gebe es Direktflüge unter anderem von Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Düsseldorf sowie aus Österreich und der Schweiz in die schottische Hauptstadt. "Schottland ist kein abgelegenes Anhängsel des UK", so Furniss im Gespräch mit MusikWoche und erinnert daran, dass 62 Prozent der Schotten für einen Verbleib in der EU gestimmt haben.In Schottland sei Wide Days zudem die einzig verbliebene reine Musikveranstaltung, nachdem etwa Xpo North sich der gesamten Kreativwirtschaft verschrieben habe, und andere Events sich ausschließlich um den traditionellen Musiksektor kümmern würden.Darüber hinaus zeichne Wide Days aus, dass man in diesem Jahr endlich eine Balance zwischen männlichen und weiblichen Sprechern bei der Konferenz erreicht habe. Und bereits 2016 sei Wide Days das erste Showcasefestival gewesen, bei dem eine Mehrheit der Acts Frauen als Frontpersonen gehabt hätte.2017 sollen zudem drei neue Partnerschaften das Festival aufwerten. So kooperieren die Veranstalter mit Creative Scotland, der schottischen Kunstorganisation, während sich die PRS Stiftung bei den Showcases einbringt. Die Charity-Initiative Help Musicians UK finanziert zudem 50 Stipendien für junge Künstler und aufstrebende Branchenneulinge.Dank der britischen Verwertungsgesellschaft PRS und Eventbrite als zusätzlichem Sponsor habe man den Betrag erhöhen können, der den teilnehmen Bands zugute kommt. Hinzu kommen ein Mentorenprogramm vor und nach dem Festival, verbesserte Produktionsbedingungen, eine größere Erstattung der Ausgaben und internationale Kontakte.Gebucht sind 2017 unter anderem Declan Welsh & The Decadent West, Emme Woods, JR Green, The Ninth Wave, The Spook School, The Vegan Leather und Vistas.Das Konferenzprogramm bietet Panels wie "Free Lunch? - A Guide To Funding", "Where's The Slam Tent? - The Changing Face Of Festivals", "Data Rocks!", "Vinyl Frontier - Let's Get Physical" oder "The Ticketing Business: Selling Out Gigs Online". Dort sprechen unter anderem Repräsentanten von Ticketmaster, Eventbrite, BBC, Sire Records und DF Concerts. Aus Deutschland reisen zudem Dietmar Schwenger (MusikWoche) und Baris Basaran ( SSC Group ) als Panelisten an."Was Wide Days einzigartig macht", betont Furniss, "ist die Tatsache, dass wir internationalen Besuchern Erlebnisse schenken, die über das Live- und Konferenzangebot hinausgehen. Unsere Fachteilnehmer erfahren, wie sich Schott- land wirklich anfühlt. Dazu gehört eine geführte Tour durch Edinburgh und erstmals eine Whisky Tasting Session in der Usher Hall."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen