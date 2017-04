Wide Days bauten Brücke von Istanbul nach Düsseldorf

Am 21. und 22. April 2017 ging in Edinburgh die achte Ausgabe von Wide Days über die Bühne. Das schottische Showcasefestivals mit angeschlossener Konferenz lockte erneut 250 Fachbesucher in die Landeshauptstadt - genauso viele wie im Vorjahr. Für die öffentlich zugänglichen Showcasekonzerte am Freitagabend hatten sich mehr als 1000 Fans registriert - ein neuer Besucherrekord."Wir sind wirklich zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe", sagt Olaf Furniss, Veranstalter Wide Days, im Gespräch mit MusikWoche. Besonders freut er sich über die neuen Sponsoringallianzen unter anderem mit Eventbrite und der PRS Foundation. "Die Gelder der zusätzlichen Partner ermöglichten uns, viele Ziele zu erreichen. So haben wir etwa auf das Mentoring-Programm für die Bands, die am Showcaseprogramm teilnehmen, einen noch stärkeren Fokus gelegt."Auch die Produktion habe vom größeren Budget profitiert, zudem habe man mehr weibliche Panelisten nach Edinburgh holen können, um bei der Panelzusammensetzung die gleiche Anzahl von männlichen wie weiblichen Sprechern zu gewährleisten - seit jeher ein Anliegen der Wide-Days-Organisatoren.Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr in das Kulturzentrum Pleasance ausweichen musste, stand 2017 wieder das Teviot Row House, das Gebäude der ältesten Studentenvereinigung der Welt, zur Verfügung. Dadurch habe man mehr Platz für Meetings gehabt und auch mehr Panels anbieten können, so Furniss weiter."Wir haben mit 1000 öffentlichen Fan-Registrierungen zusätzlich zu Fachbesuchern einen Rekord beim Showcaseprogramm aufgestellt", sagt Furniss und berichtet von dem grandiosen Feedback der Besucher, die es auch zu schätzen wüssten, dass nur sieben Bands (Declan Welsh & The Decadent West, Emme Woods, JR Green, The Ninth Wave, The Spook School, The Vegan Leather und Vistas), verteilt auf drei Spielstätten, nacheinander aufgetreten sind.Auch mit dem Samstagsprogramm, das sich ausschließlich an die Fachbesucher richtete, ist Furniss sehr zufrieden. Traditionell begann der zweite Tag mit einer Busfahrt durch die mittelalterlich geprägte Stadt, bei der es sich Tourismusexperte Furniss nicht nehmen ließ, den Teilnehmern persönlich die Schönheit seiner Heimatstadt vorzustellen. Von dort ging es in die 1914 gebaute Usher Hall, wo ein Lunch und eine von Furniss fachkundig moderierte Whisky-Probe im wahrsten Sinne des Worte über die Bühne der historischen Spielstätte gingen.Hier hielt auch Julie Weir (Music For Nations/Sony Music) eine Keynote Speech, in der sie erzählte, wie sie nach mehreren Karrierestationen unter anderem in einem Plattenladen, einer Managementagentur und bei Indielabels nun bei Sony Music dafür verantwortlich ist, britische Rockbands wie etwa Bring The Horizon aufzubauen. Danach stand für interessierte Fachbesucher der Record Store Day auf dem Programm: Olaf Furniss führte die Delegierten zu mehreren Läden in Edinburgh.Am Vortag hatte Baris Basaran, Head of Booking SSC Group, ein Keynote Interview gegeben, das unter dem Motto "What Could Possibly Go Wrong" stand. In der Einleitung hatte Furniss, der hier auch als Moderator in Erscheinung trat, erläutert, dass man ganz bewusst bei Wide Days keine Branchenveteranen eingeladen hätte, die dann wie bei anderen Konferenzen vor allem Erfolge und Anekdoten aufzählen würde.Stattdessen berichtete Basaran, wie er in der Türkei Konzerte unter anderem von Metallica, Rihanna, 50 Cent, Iron Maiden und Lady Gaga veranstaltet hat, wegen der politischen Veränderungen durch Erdogan sein Heimatland aber inzwischen verlassen hat. "Alle meine Freunde und Bekannte in der Kulturindustrie leben nun in England oder Deutschland, da es unter den jetzigen Machthabern nicht mehr möglich ist, zu arbeiten." Die vergangenen Jahren habe er vor allem damit verbracht, bereits gebuchte Shows aus politischen Gründen wieder absagen zu müssen."Mit 56 abgesagten Shows in Stadien und Arenen in drei Jahren halte ich den Titel als europäischer Veranstalter mit den meisten Absagen", berichtete er. Erdogan sei es zunächst gelungen, Europa mit einer nach außen hin freundlichen Maske zu täuschen. Doch inzwischen seien die Spannungen in dem Land so unerträglich, dass er gegangen sei. Bei SSC wolle er nun neue Acts buchen, aber auch neue Festivals etablieren, kündigte Basaran an.Weitere Panels beschäftigten sich mit dem digitalen Wandel, dem Vinylboom, dem Festivalgeschäft und der Frage, welche Herausforderungen auf junge Bands warten, die außerhalb ihres Heimatterritoriums touren wollen. In der Runde saß unter anderem MusikWoche-Redakteur Dietmar Schwenger."Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Jahr ein hervorragendes Fundament gelegt hat, um unseren Event 2018 international noch weiter auszubauen", resümiert Olaf Furniss. "Wir wollen eine Konferenz gestalten, bei der man Geschäft und Vergnügen miteinander kombinieren kann."

