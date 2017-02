Wettbewerbshüter prüfen Fusion von Starticket und Ticketcorner genauer

Großansicht Muss auf die Fusion von Starticket und Ticketcorner noch warten: Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandsvorsitzender CTS Eventim (Bild: CTS Eventim) Muss auf die Fusion von Starticket und Ticketcorner noch warten: Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandsvorsitzender CTS Eventim (Bild: CTS Eventim)

Ende Oktober 2016 hatten die Schweizer Ticketingunternehmen Starticket und die Ticketcorner Holding, an der CTS Eventim 50 Prozent hält, eine Fusion angekündigt. Doch nun hat die Wettbewerbskommission (Weko) "Anhaltspunkte" gefunden, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken könnte.Durch die Fusion von Ticketcorner, hinter dem zu gleichen Teilen CTS Eventim und Ringier stehen, und Starticket, ein von der Schweizer Mediengruppe Tamedia betriebenes Angebot, würde es nur noch ein großes Ticketingunternehmen in der Schweiz geben.Nun hat die Weko eine vorläufige Prüfung abgeschlossen und kommt darin zu dem Schluss, dass es vor allem beim Fremdvertrieb von Tickets sowie Softwarelösungen für den Selbstvertrieb von Karten "Anhaltspunkte für eine Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschende Stellung" gebe. Deshalb leiten die Kartellwächter eine vertiefte Untersuchung ein.Das bereitet den künftigen Fusionspartnern jedoch angeblich wenig Sorgen. Das Vorgehen der Weko sei "nachvollziehbar", heißt es in einer Mitteilung von CTS Eventim, Ringier und Tamedia. "Die Prüfung ist komplex. Der untersuchte Markt befindet sich in einem tiefgreifenden technologischen Wandel und weist eine außergewöhnlich hohe Dynamik auf."Deswegen geben sich die beteiligten Unternehmen überzeugt, dass die Weko "nach vertiefter Prüfung" eine marktbeherrschende Stellung verneinen und den Zusammenschluss genehmigen werde.

Quelle: MusikWoche

