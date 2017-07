Westfalenhallen steigern Umsatz und operatives Ergebnis

Großansicht Vereint an der Baustelle (von links): Christian Plothe (Geschäftsführer der Messe Westfalenhallen Dortmund), Sabine Loos (Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund), Frank Weeke (Geschäftsführer KHC Westfalenhallen) und Jochen Meschke (Geschäftsführer Veranstaltungszentrum Westfalenhallen) (Bild: Westfalenhallen Dortmund) Vereint an der Baustelle (von links): Christian Plothe (Geschäftsführer der Messe Westfalenhallen Dortmund), Sabine Loos (Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund), Frank Weeke (Geschäftsführer KHC Westfalenhallen) und Jochen Meschke (Geschäftsführer Veranstaltungszentrum Westfalenhallen) (Bild: Westfalenhallen Dortmund)

Die Westfalenhallen Dortmund haben nach eigenen Angaben unter Einbeziehung der Pacht an die Stadt Dortmund 2016 "wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaftet", konnten indes in Sachen Umsatz und operatives Ergebnis deutlich zulegen.Im Vergleich zu 2015 sei der Umsatz um mehr als zwei Millionen Euro gestiegen auf 47,4 Millionen Euro, den höchsten Wert im laufenden Jahrzehnt. Ein Umsatz in dieser Höhe sei zudem "in den vergangenen zwanzig Jahren - und vermutlich auch in der Zeit davor - überhaupt erst ein einziges Mal erreicht" worden, wie es aus Dortmund heißt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Westfallenhallen stieg 2016 gegenüber dem Jahr zuvor um rund 700.000 Euro auf sechs Millionen Euro an. Dies sei das höchste EBITDA, das der Hallenkomplex "seit Einführung dieser Kennzahl im Jahr 2004" erwirtschaftet hätten. "Es liegt erneut ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr hinter uns", resümiert Sabine Loos , Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund.Die Steigerung des Umsatzes der Messe habe man sowohl im Eigen- als auch im Gastmessebereich erzielt. Umsatzzuwächse des Tochterunternehmens KHC habe man vor allem in den Bereichen Kongresszentrum, Hotel, Cateringmanufaktur und Veranstaltungsgastronomie zu verzeichnen. Aufgrund eines attraktiven Veranstaltungsprogramms habe auch das Veranstaltungszentrum mit einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr abschließen können.2016 haben in den Westfalenhallen 35 Messen stattgefunden, darunter acht Eigenmessen und 27 Gastmessen. Die Umschlagziffer des Geländes von 14,7, eine Kennzahl für die Auslastung des Hallenkomplexes, spiegele "eine starke Buchungslage" wider.Die Modernisierung des Kongresszentrums in den Jahren 2015 und 2016 habe positive Impulse für das Geschäft der KHC Westfalenhallen GmbH gegeben. 2016 fanden demnach 1181 Veranstaltungen im Kongresszentrum statt, während es 2015 noch 976 waren.Mit 191 Veranstaltungen habe das Veranstaltungszentrum Westfalenhallen im vergangenen Jahr nahezu auf dem Niveau von 2015 gelegen. 2016 sei ein Jahr der Premieren in der Westfalenhalle gewesen. Viele der Erstveranstaltungen wie das Festival Exodus oder die TV-Produktion "Schlagerbooom" erleben demnach 2017 eine Wiederauflage.Die Gesamtbesucherzahl in Messe, Kongresszentrum und Veranstaltungszentrum habe 2016 wie im Jahr zuvor bei 1,7 Millionen Menschen gelegen.Im abgelaufenen Jahr waren bei den Westfalenhallen insgesamt 316 Mitarbeiter beschäftigt, davon 43 Auszubildende.Im Rahmen des Modernisierungsprojektes "Welcome2018" bauen die Westfalenhallen ein neues Messe-Eingangsportal sowie eine neue Besucher-Passage und gestalten den Messevorplatz neu. Nachdem Ende 2016 die Abbrucharbeiten durchgeführt wurden, hat im Januar der symbolische erste Spatenstich stattgefunden. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten.

Quelle: MusikWoche

