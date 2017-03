Westfalenhallen Dortmund verzeichnen konstante Besucherzahlen

Die Westfalenhallen Dortmund konnten im Jahr 2016 ihre hohen Besucherzahlen aus dem Vorjahr halten. 1,7 Millionen Menschen strömten in die Spielstätte."Damit knüpfen wir an die Erfolge des Vorjahres an und präsentieren uns konstant erfolgreich", erklärt Sabine Loos , Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH.788.925 der Besucher kamen zu den Messen, im Vorjahr waren es nur 744.452. Insgesamt fanden im vergangenen Jahr 35 Messen in den Westfalenhallen statt, von denen acht von der Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH veranstaltet wurden.Fanden 2015 noch 47 Entertainment-Veranstaltungen auf dem Gelände statt, so waren es 2016 schon 61. Mit dabei waren die Festivals Exodus und Rock im Revier sowie Comedy-Auftritte von Luke Mockridge oder Sascha Grammel, die erstmals in der Halle zu Gast waren. Außerdem gab es mit "Tabaluga" oder "Disney On Ice" auch mehrtägige Shows.Das wirtschaftliche Ergebnis für 2016 wollen die Veranstalter zur Jahresmitte 2017, nach der Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, veröffentlichen.Währenddessen geht die Modernisierungsphase unter dem Motto "Welcome2018" weiter. 2015 begann die Umbauphase in den Sälen. Der Umbau wurde 2016 im Obergeschoss fortgesetzt und soll nun bald mit der Errichtung eines neuen Eingangsportals beendet werden.

Quelle: MusikWoche

