Wert der Musikbranche steigt auf 41 Milliarden Dollar

Sagt der Musikbranche eine massive Wertsteigerun voraus: Goldman-Sachs-Analystin Lisa Yang (Bild: Goldman Sachs)

Bis 2030 ist die weltweite Musikindustrie knapp 41 Milliarden Dollar wert. Zu dieser Prognose kommt eine aktuelle Studie der Bank Goldman Sachs. 34 Milliarden Dollar sollen allein von Streamingumsätzen kommen. Diese wiederum schlüsseln sich auf in 28 Milliarden Dollar von Bezahldiensten, sechs Milliarden steuerten werbefianzierte Dienste bei, teilt das Team um die Analystin Lisa Yang mit.Vier Milliarden Dollar trügen dann Aufführungsrechte bei, 500 Millionen Dollar kämen vom Sync-Geschäft, während die Umsätze mit physischen Tonträgern und Downloads 700 Millionen Dollar ausmachten. Andere Umsatzquellen sollen zudem 1,2 Milliarden Dollar beisteuern.Von dem Aufschwung würden auch die großen Marktteilnehmer profitieren. So steige der Wert der Universal Music Group auf 23,3 Milliarden Dollar; der Wert von Sony Music belaufe sich dann auf 19,8 Milliarden Dollar. Beim Weltmarktführer Universal Music geht Lisa Yang weiter ins Detail. Bis 2030 klettere der Umsatz bei Universal Music auf 15,05 Milliarden Dollar - das wäre doppelt so viel wie der derzeitige Umsatz des Konzerns.Bei Universal Music kämen Umsätze in Höhe von 1,89 Milliarden Dollar vom Verlagsgeschäft, 11,11 Milliarden vom Streaming, 1,3 Milliarden Dollar aus den Bereichen Artist Services und Musiklizenzierung, 597 Millionen Dollar von Merchandising und 179,2 Millionen Dollar vom physischen und Downloadgeschäft.

Quelle: MusikWoche

