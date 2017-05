"Welcome To Europe"-Contest feiert Premiere

Großansicht Spielten 2014 im Europa Park: Die Teilnehmer von "Welcome To Europe" (Bild: 7us media group) Spielten 2014 im Europa Park: Die Teilnehmer von "Welcome To Europe" (Bild: 7us media group)

Am 28. Juni 2017 veranstaltet die 7us media group zusammen mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg bereits die zehnte Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs "Welcome To Europe" im Europapark Rust. Noch bis zum 15. Mai können sich Künstler für den Contest bewerben.Mitmachen können Solo-Künstler, Bands, Schulklassen oder Vereine. Textlich und musikalisch gibt es dabei keine Grenzen. Die einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer dürfen nicht älter als 26 Jahre sein.Alle Beiträge der Finalisten werden auf der CD "Best of Welcome To Europe" veröffentlicht. Außerdem winken dem Sieger eine Aufnahme im Schwäbisch Gmünder Jam-in-Studio sowie Unterstützung bei Marketing und Promotion.2016 gingen 125 Einsendungen bei dem Contest ein, der sich laut 7us media mit "europäischen Werten wie Gewaltlosigkeit, Vielfältigkeit und Toleranz" befasst.Die 7us media Group, das Kultusministerium Baden-Württemberg und der Europapark organisierten das Event dieses Jahr zum zweiten Mal mithilfe des Winnender Vereins Artists For Europe e.V..

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen