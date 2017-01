Weihnachtsstimmung in den GEMA-Tonträgercharts 2015

Die Jahresrückblicke 2016 sind inzwischen abgefeiert. Die Mühlen der GEMA hingegen mahlen langsam und gründlich, und so liefert die Verwertungsgesellschaft - wie immer zum Jahresende - noch ihre Bestsellerlisten des Jahres 2015 aus den Sparten Tonträger, Download, Live (E-Musik), Live (U-Musik), Radio, Diskotheken und - zum ersten Mal dabei - Streaming.Damit steht zwölf Monate nach dem Ende des Erhebungszeitraums nun fest, welche Urheber mit welchen Titeln 2015 bei der GEMA-Abrechnung am erfolgreichsten waren."Hallelujah" von Leonard Cohen ist der Überraschungssieger - dank Helene Fischer. Deren Weihnachtsalbum verkaufte sich zur Saison 2015 so gut, dass sich sieben Tracks davon in den Top Ten der Tonträgercharts der GEMA platzieren konnten; auch "Last Christmas" von George Michael ist auf Rang vier dabei. Weitere vier Stücke finden sich unter den Top 20.Mit "If Only In My Dreams" auf Platz 13 findet sich ein weiterer Weihnachtstitel in der Liste: Ursprünglich von Stars wie Bing Crosby, Hat King Cole oder Frank Sinatra interpretiert, gab ihn der Schweizer Sänger Seven beim Weihnachtskonzert von "Sing meinen Song" für Wolfgang Niedecken zum besten.Sarah Connors Stück "Wie schön du bist", das bei den Downloadcharts der GEMA den zweiten Platz erreicht, durchbricht auf Rang sechs die Phalanx der Helene-Fischer-Aufnahmen; auf neun, zehn und elf finden sich drei Stücke von Andreas Bourani; "Auf uns" (zehn) war schon 2014 dabei, damals auf 20.Der Spitzenreiter der Downloads und zweiter Sieger beim Streaming, "Wolke 4" von Philipp Dittberner & Marv, erreicht bei den Tonträgertantiemen immerhin einen für einen Newcomer respektablen zwölften Platz. Mit zwei Songs - "Photograph" (15) und "Thinking Out Loud" (19) - ist Ed Sheeran in den Top 20 vertreten; auf 20 findet sich "Are You With Me" von Lost Frequencies , die Nummer sechs bei den Radiocharts.1. "Hallelujah" - K. & T.: Leonard Cohen2. "The Christmas Song" - K. & T.: Melvin H. Torme, Robert Wells3. "Have Yourself A Merry Little Christmas" - K. & T.: Ralph Blane, Hugh Martin4. "Last Christmas" - K. & T.: George Michael5. "White Christmas" - K. & T.: Irving Berlin6. "Wie schön du bist" - K. & T.: Sarah Connor, Peter Plate, Ulf Leo Sommer; K.: Daniel Faust7. "Driving Home For Christmas" - K. & T.: Chris Rea8. "O du fröhliche" - Public Domain, Arrangement: Alex Jörg Christensen, Helene Fischer, Stefan Pintev9. "Auf anderen Wegen" - K. & T.: Andreas Bourani; K.: Julius Hartog10. "Auf uns - K. & T.: Andreas Bourani, Julius Hartog, Thomas Olbrich11. "Hey" - K. & T.: Andreas Bourani, Julius Hartog, Jasmin Shakeri12. "Wolke 4" - K. & T.: Philipp Dittberner; K.: Marvin Allen Webb13. "If Only In My Dreams" - K. & T.: Kim Gannon, Walter Kent, Buck Ram14. "The Power Of Love" - K. & T.: Peter Gill, Holly Johnson, Brian Philip Nash, Mark William O'Toole15. "Photograph" - K. & T.: John McDaid, Edward Christopher Sheeran16. "Feliz Navidad" - K. & T.: Jose Feliciano17. "Ave Maria" - Public Domain, Arrangement: Alex Jörg Christensen, Helene Fischer, Clifford David Masterson18. "Santa Claus Is Coming To Town" - K.: J. Fred Coots; T.: Haven Gillespie19. "Thinking Out Loudly" - K. & T.: Amy Victoria Wadge, Edward Christopher Sheeran20. "Are You With Me" - K. & T.: Shane L. McAnally, Terry A. McBride, Tommy Lee James

