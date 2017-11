Weihnachtsausgabe von "Sing meinen Song" stellte Rekord auf

Großansicht Sangen Weihnachtslieder: Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer von The BossHoss (Bild: MG RTL D) Sangen Weihnachtslieder: Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer von The BossHoss (Bild: MG RTL D)

Mit 1,82 Millionen verfolgten am 28. November 2017 mehr Vox -Zuschauer denn je das alljährliche Weihnachtsspecial von "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert". Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 6,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachten 1,07 Millionen Zuschauer eine Quote von 12,2 Prozent.In diesem Jahr hatte Vox die Ausstrahlung des Specials deutlich früher angesetzt als in den drei Jahren zuvor - möglicherweise eine Reaktion darauf, dass man 2016 einen Rückgang der Zuschauerzahlen hinnehmen musste. Damals sahen am 20. Dezember nur 1,37 Millionen Zuschauer das Weihnachtsspecial - rund eine halbe Million weniger als 2015. Bei den Jungen holte Vox 2016 bei 730.000 Zuschauern einen Marktanteil von 7,2 Prozent.Bei dem Special sangen die teilnehmenden Künstler - Lena Gentleman , Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Moses Pelham , Michael Patrick Kelly und die Gastgeber Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss - in einer Hütte im österreichischen Ellmau ihre Lieblingsweihnachtslieder.Im Anschluss an das mehrstündige Special lief ab 23:20 Uhr noch die Dokumentation "Ich trink auf dich, mein Freund! - Die Tauschkonzert-Story". Dafür interessierten sich 680.000 Menschen (Marktanteil: 6,7 Prozent); bei den Werberelevanten brachten 390.000 Zuschauer einen Marktanteil von 10,8 Prozent.Am Tag der Ausstrahlung des Weihnachtsspecials und somit fernab des ansonsten üblichen Freitagtermins veröffentlichte das RTL -Label Music For Millions im Vertrieb von Tonpool "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert Vol. 4" . Die dritte Folge der Begleit-CD erreichte im Vorjahr Platz 15 in den Offiziellen Deutschen Charts.

Quelle: MusikWoche

