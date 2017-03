We Are Temporary unterschreibt Verlagsvertrag bei Kick The Flame

Besiegelten den Vertragsvertrag (von links): Philipp Scholz (A&R Kick The Flame Publishing); Jasmin Adgezalov (Backoffice/Copyright Management Kick The Flame Publishing), We Are Temporary und André Lummer (Verlagsmanagement Kick The Flame Publishing) (Bild: Kick The Flame)

Der Leipziger Musikverlag Kick The Flame hat We Are Temporary weltweit unter Vertrag genommen. Am 24. März veröffentlicht der US-Künstler, der sich in der Gothic- und Dark-Wave-Szene einen Namen gemacht hat, sein Debütalbum "Crossing Over" auf dem Dieburger Gothic-Label Trisol Music Group "Wir sind glücklich, mit We Are Temporary einen Künstler begrüßen zu dürfen, der sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene unserem Roster eine weitere interessante Farbe gibt", sagt André Lummer, zuständig für das Verlagsmanagement bei Kick The Flame Publishing."Darüber hinaus freut sich auch unser Sync-Departement, denn auch in diesem Bereich stellt uns We Are Temporary spannendes Material mit großem Potenzial bereit, wie er erst kürzlich mit seiner Platzierung in der Fox-Fernsehserie 'Lethal Weapon' bewiesen hat", so Lummer weiter.Ab März stehen in Deutschland Liveshows von We Are Temporary an. Einige Konzerte bestreitet er dabei im Vorprogramm der Formation Project Pitchfork.09.03.17 Wiesbaden, Kulturkneipe Sabot19.03.17 Hamburg, Kir24.03.17 Potsdam, Waschhaus (mit Project Pitchfork)25.03.17 Glauchau, Alte Spinnerei (mit Project Pitchfork)06.04.17 Oberhausen, Kulttempel (mit Project Pitchfork)07.04.17 Mannheim, MS Connexion (mit Project Pitchfork)08.04.17 Augsburg, Kantine (mit Project Pitchfork)13.04.17 Darmstadt, Goldene Krone

Quelle: MusikWoche

