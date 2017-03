WDR würdigt "Rockpalast"-Erfinder Peter Rüchel

Großansicht Wird am 9. März 80 Jahre alt: Peter Rüchel (Bild: Thomas Brill/WDR) Wird am 9. März 80 Jahre alt: Peter Rüchel (Bild: Thomas Brill/WDR)

Zu seinem 80. Geburtstag, den der einstige WDR -Redakteur Peter Rüchel am 9. März 2017 feiert, beglückwünscht der WDR den "Rockpalast"-Erfinder: "Es gibt nicht viele Fernsehmarken, die die Zeiten überlebt haben", schreibt WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn in seinem Grußwort. "Aber Ihnen ist es gelungen, mit 'Rockpalast' ein Musikformat auf den Weg zu bringen, das bis heute einzigartig ist und weit über den Westen hinaus Strahlkraft besitzt. Ihr Name ist auf ewig mit dem Rockpalast verbunden."Neben Rüchels 80. Geburtstag steht 2017 ein weiteres Jubiläum an: In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1977, also vor 40 Jahren, fand die erste Liveübertragung einer "Rockpalast"-Nacht in der Essener Grugahalle statt. Eine WDR-Dokumentation, die im Sommer ausgestrahlt werden soll, würdigt dieses Doppeljubiläum.

Quelle: MusikWoche

