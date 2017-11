Warner schickt Ed Sheeran, Kelly Clarkson, James Blunt und Rita Ora zum Casting

Großansicht Alle beim "The Voice"-Finale dabei (von links): Ed Sheeran, Rita Ora, Kelly Clarkson und James Blunt (Bild: Warner Music) Alle beim "The Voice"-Finale dabei (von links): Ed Sheeran, Rita Ora, Kelly Clarkson und James Blunt (Bild: Warner Music)

Als Stargäste beim Finale von "The Voice Of Germany" treten die Warner-Music -Künstler Ed Sheeran James Blunt und Rita Ora am 17. Dezember 2017 in der Castingshow auf. Die letzte Folge der aktuellen Staffel läuft bei Sat.1 "Beim Finale von 'The Voice of Germany' tummeln sich traditionell die Stars, doch solch ein Schaulaufen hat es in den sieben bisherigen Staffeln noch nie gegeben", heißt es aus Hamburg.Rita Ora wirkte vor Kurzem als Überraschungsgast bei einer Folge von "The Voice Of Germany" mit. Dort kündigte sie auch an, in einer der kommenden Sendungen als sogenannter "SuperCoach" im Team von Mark Forster mitzuwirken. Der Auftritt im Finale markiert also bereits ihr drittes Erscheinen in der aktuellen Staffel. Die Britin, die auf über 20 Millionen weltweit verkaufte Singles und über eine Milliarde Streams blickt, moderierte jüngst die MTV EMAs und saß 2016 selbst als Jurorin bei "The Voice UK"..Kelly Clarkson kennt sich ebenfalls mit Castingshows aus, schließlich startete sie ihre Karriere 2002 als Gewinnerin der ersten Staffel von "American Idol". 2017 wird die Sängerin als Coach in die neue Staffel von "The Voice" in den USA zurückkehren.Bei Ed Sheeran verweist Warner Music mit "Divide" auf das in Deutschland bis dato meistverkaufte internationale Album des Jahres. Es hat bereits Doppel-Platin-Status. Zugleich ist "Shape Of You" aktuell die erfolgreichste Single des Jahres; sie hat in Deutschland einen Diamond Award für eine Million Chartseinheiten erhalten. Mit Rita Ora und James Blunt verbindet ihn, dass er für und mit beiden bereits Songs schrieb, für Ora zuletzt "Your Song"

Quelle: MusikWoche

