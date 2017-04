Warner Music würdigt Echo-Gewinner

Großansicht Bei der Echo-Verleihung (von links): Jennifer Belger (Creative Manager DolceRita Recordings), Hans-Otto Villwock (Head Of Catalogue Marketing Warner Music), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Udo Lindenberg, Torsten Siefert (Kanzlei Kiso & Siefert) und Rita Fluegge-Timm (Director DolceRita Recordings) (Bild: Tine Acke) Bei der Echo-Verleihung (von links): Jennifer Belger (Creative Manager DolceRita Recordings), Hans-Otto Villwock (Head Of Catalogue Marketing Warner Music), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Udo Lindenberg, Torsten Siefert (Kanzlei Kiso & Siefert) und Rita Fluegge-Timm (Director DolceRita Recordings) (Bild: Tine Acke)

Bei der Echo-Verleihung am 6. April schnitt Warner Music gut ab. So lobt Bernd Dopp , Chairman & CEO Warner Music Central Europe, Udo Lindenberg : "Mit den Echo-Awards in den Königskategorien 'Album des Jahres' und 'Künstler Pop National' sowie der Auszeichnung für die Produzenten seines Albums 'Stärker als die Zeit' war Udo Lindenberg einmal mehr der Abräumer des Abends.""Auch wenn es schon längst keiner Beweise mehr bedarf - wer 25 Jahre nach der Auszeichnung für sein Lebenswerk immer noch so unglaublich erfolgreich ist, der ist einer der allergrößten Künstler unserer Zeit", so Dopp weiter. "Ich gratuliere Udo und allen Kollegen, die durch ihr unermüdliches Engagement maßgeblich zu diesen Erfolgen beigetragen haben.""Darüber hinaus freue ich mich außerordentlich, dass die Broilers nach ihrem fulminanten Nummer-1-Charts-Entry jetzt auch noch mit dem Echo in der Kategorie 'Rock National' für ihr Album '(sic!)' ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch und Respekt!"In der von Vox zeitversetzt ausgestrahlten Gala stellte Udo Lindenberg seine neue Single, "Einer muss den Job ja machen" vor. Zudem trat auch der Warner-Music-Act Linkin Park auf. Die Toten Hosen , deren Label JKP von Warner Music vertrieben wird, präsentierten in der Show ihre neue Single "Unter den Wolken"

Quelle: MusikWoche

