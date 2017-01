Warner Music vertreibt Broilers

Großansicht Anlässlich der Vertragsunterzeichnung trafen sich die Band und das Warner Team vor kurzem in Düsseldorf (von links): Andi Brügge (Broilers), Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Ines Maybaum (Broilers), Sammy Amara (Broilers), Christian Kubczak (Broilers), Patrick Orth (Broilers Manager), Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Warner Music Frontline), Ronald Hübner (Broilers) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) (Bild: Tobias Witte) Anlässlich der Vertragsunterzeichnung trafen sich die Band und das Warner Team vor kurzem in Düsseldorf (von links): Andi Brügge (Broilers), Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Ines Maybaum (Broilers), Sammy Amara (Broilers), Christian Kubczak (Broilers), Patrick Orth (Broilers Manager), Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Warner Music Frontline), Ronald Hübner (Broilers) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) (Bild: Tobias Witte)

Kürzlich unterschrieben die Broilers einen exklusiven Vertriebsvertrag für das bandeigene Label Skull & Palms Recordings bei Warner Music . Bereits am 3. Februar erscheint mit "(sic!)" das erste Album der Düsseldorfer Rockband über das eigene Label gemeinsam mit Warner Music.Die letzten beiden Alben der Band erreichten jeweils Gold-Status, der vorangegangene Longplayer "Noir" konnte sich darüber hinaus auf Platz eins der deutschen Charts platzieren. "Wir freuen uns, dass wir unsere vertrieblichen Geschicke in die Hände einer Firma legen können, die eine große Tradition in Sachen Rock'n'Roll vorweisen kann und blicken gespannt auf die gemeinsamen Abenteuer", kommentiert Sammy Amara, Frontmann der Broilers, den Vertragsabschluss. Marcus Friedheim , Managing Director Sales Warner Music Central Europe, ergänzt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Broilers - einer der charismatischsten deutschen Rockbands der letzten Jahre. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit den Broilers und dem Managementteam um Patrick Orth viele sensationelle Erfolge feiern werden."

Quelle: MusikWoche

