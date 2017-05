Warner Music verlängert Vertrag mit YouTube

Hat sich vorerst mit YouTube geeinigt: Stephen cooper, CEO Warner Music Group (Bild: Warner Music)

In einem Memo von Stephen Cooper , CEO Warner Music Group , heißt es, dass die Warner-Music-Labels wie auch Warner/Chappell "nach monatelangen, harten Verhandlungen" den Lizenzdeal mit YouTube verlängert hätten. "Billboard" zitiert aus dem Schreiben, dass die Vertragsverlängerung "der bestmögliche Deal unter sehr schwierigen Umständen" sei.Auch habe man sich für eine kurze Vertragslaufzeit entschieden, um sich für die Zukunft weitere Optionen offenzuhalten.Gleichzeitig spart Cooper nicht mit Kritik an der Videoplattform, die sich noch immer auf die überholte "Safe Harbour"-Regelung berufe. "Man kommt um die Tatsache nicht herum, dass unsere Musik - auch wenn YouTube keine Lizenz dafür hat - immer noch auf der Plattform zu finden ist, aber nicht monetarisiert wird. Unter diesen Umständen kann es freien Markt mit einem willigen Käufer und einem willigen Verkäufer geben."YouTube hingegen begrüßt die Vertragsverlängerung, der den Weg bereite für eine Expansion des kostenpflichtigen YouTube-Red-Angebots. Zudem weist YouTube in einem Statement darauf hin, dass die Google-Tochter der Musikindustrie zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 mehr als eine Milliarde Dollar ausgezahlt habe.

Quelle: MusikWoche

