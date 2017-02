Warner Music vergibt Edelmetall an Disturbed

Großansicht Feierten in Hamburg: (vorne von links) Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Katrin Dreiner (Junior Brand Manager International Warner Music Germany), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Germany), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Frontline Warner Music Germany), Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Ivo Bacic (Head of Media Cooperations Warner Music Germany) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) sowie (hinten von links) John Moyer, Dan Donegan, David Draiman und Mike Wengren (alle Disturbed) (Bild: Warner Music) Feierten in Hamburg: (vorne von links) Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Katrin Dreiner (Junior Brand Manager International Warner Music Germany), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Germany), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Frontline Warner Music Germany), Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Ivo Bacic (Head of Media Cooperations Warner Music Germany) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) sowie (hinten von links) John Moyer, Dan Donegan, David Draiman und Mike Wengren (alle Disturbed) (Bild: Warner Music)

In Hamburg verlieh Warner Music der US-amerikanischen Rockband Disturbed für mehr als 400.000 verkaufte Einheiten einen Platin-Award für die Single "The Sound Of Silence" Der Song hält sich seit 36 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf Platz zwei. Außerdem nahmen Disturbed noch einen Gold-Award für das Album "Immortalized" entgegen. Das Album steht bereits seit 50 Wochen in der Hitliste.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen