Warner Music verfünffacht Nettogewinn

Großansicht Kann die Nettogewinne bei Warner Music massiv steigern: CEO Stephen ?Steve? Cooper (Bild: Warner Music) Kann die Nettogewinne bei Warner Music massiv steigern: CEO Stephen ?Steve? Cooper (Bild: Warner Music)

Erste Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr hatte die Warner Music Group bereits vor Wochenfrist präsentiert , nun legte CEO Stephen "Steve" Cooper am 5. Dezember 2017 in New York die Bilanz fürs vierte Quartal und das Fiskaljahr vor. Dabei bestätigte er das prozentual zweistellige Umsatzplus, konnte aber unterm Strich noch deutlicher glänzen."Wir haben nun im fünften Jahr in Folge weltweit währungsbereinigte Umsatzzuwächse verbucht, in den letzten beiden Jahren sogar zweistellig", strich Cooper heraus. Dieses dynamische Wachstum spiegle die enormen kreativen Leistungen der Künstler und Autoren sowie des gesamten operativen Teams von Warner Music wider. "In weiteres Wachstum zu investieren, bleibt auch 2018 und darüber hinaus unsere Priorität."So erzielte die Warner Music Group in den zwölf Monaten bis Ende September 2017 konzernweite Umsätze in Höhe von 3,576 Milliarden Dollar - ein Plus von 10,2 Prozent zum vorherigen Geschäftsjahr oder, rechnet man Wechselkursschwankungen heraus, von 11,5 Prozent.Während die operativen Gewinne von 214 Millionen Dollar im Vorjahr auf nunmehr 222 Millionen Dollar wuchsen, ging es beim Vorsteuerergebnis indes leicht bergab.Unterm Strich aber legte Warner Music im Geschäftsjahr massiv zu: Erzielte der Musikkonzern vor Jahresfrist noch einen Überschuss von 30 Millionen Dollar, so weist die aktuelle Bilanz nun ein Nettoergebnis von 149 Millionen Dollar aus - rund das Fünffache des Vorjahreswerts.Dazu beigetragen haben dürften unter anderem auch die Einnahmen des Konzerns aus dem nach dem Kauf von Parlophone im Schulterschluss mit dem Impala-Indieverband angeschobenen Divestmentprozess, der zum Beispiel zum Verkauf von Zebralution und Neuland Concerts oder ausgewählter Kataloge an !K7 führte. Im Bereich Recorded Music weist die Warner-Bilanz für die zwölf Monate bei Umsätzen von 3,020 Milliarden Dollar Zuwächse von 10,4 Prozent aus, währungsbereinigt lag das Plus bei 11,7 Prozent. Das operative Ergebnis der Plattenfirmensparte wuchs von 247 Millionen Dollar auf 283 Millionen Dollar.Der Verlagsarm Warner/Chappell verbuchte derweil im Geschäftsjahr bei Einnahmen von 572 Millionen Dollar ein Umsatzplus von 9,2 Prozent oder währungsbereinigt von 10,6 Prozent, die operativen Erträge des Publishing-Arms wuchsen um rund 19 Prozent auf 81 Millionen Dollar.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen