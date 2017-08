Warner Music und Spotify erneuern weltweiten Lizenzpakt

Will mit Spotify einen ausgewogenen und zukunftsorientierten Pakt geschmiedet haben: Ole Obermann (Bild: Warner Music Group)

Gerüchteweise war der Deal bereits seit rund vier Wochen in trockenen Tüchern , nun haben die Warner Music Group und Spotify ihre Einigung bestätigt . Der Musikkonzern und die Betreiber des Streamingdienstes schlossen demnach einen international gültigen Lizenzvertrag für die Nutzung des Katalogs von Warner Music über Spotify. "Es hat eine ganze Weile gedauert, war die Mühen aber wert", bestätigt Ole Obermann als Chief Digital Officer der Warner Music Group. Schließlich habe man einen ausgewogenen und zukunftsorientierten Pakt geschmiedet, der es beiden Seiten in Zusammenarbeit erlaube, den Wert der Musik zu stärken sowie zusätzlichen Nutzen für Künstler und deren Fans weltweit zu schaffen.Auch der Streamingdienst bestätigt die Vereinbarung: Stefan Blom, der bei Spotify als Chief Content Officer fungiert, zeigt sich zuversichtlich, dass die verlängerte Zusammenarbeit mit der Warner Music Group dazu beitragen werde, das Musikgeschäft weiter wachsen zu lassen und die Vernetzung von Künstlern und Fans weltweit voranzutreiben.Digitalchef Obermann, der erst im Herbst 2016 nach rund zehn Jahren in Diensten von Sony Music zu Warner Music kam und unter anderem beim Reeperbahn Festival am Konferenzfreitag über "The Future Of Music Streaming" diskutieren will, sieht schließlich selbst angesichts der derzeitigen Wachstumsraten im Streamingmarkt noch reichlich Potenzial, um mit Musikabos neue Hörerschichten und Regionen zu erschließen.Details zur Höhe der Vergütungen pro Stream nennt Obermann jedoch ebenso wenig wie zuvor Universal Music und Spotify. Als die ihre Einigung Anfang April verkündeten, hieß es, dass der Musikkonzern im Gegenzug für geringe Abschläge bei den anfallenden Zahlungen flexiblere Möglichkeiten ausgehandelt habe, das Repertoire in Form einer Fensterpolitik über Spotify zu veröffentlichen. So soll es zum Beispiel möglich sein, Neuveröffentlichungen ausgewählter Künstler zunächst nur zahlenden Kunden des Musikabodienstes zugänglich zu machen, und erst später den Nutzern des werbefinanzierten Einsteigermodells. Zumindest dieses angeblich zweiwöchige Fenster dürfte wohl auch der Deal zwischen Warner Music und Spotify öffnen, beim "Billboard" will man zudem von namentlich nicht genannten Informanten erfahren haben, dass Warner Music geringfügig bessere Zugeständnisse ausgehandelt habe als die Mitbewerber.Spotify dürfte damit seine Lizenzdeals mit allen drei Musikkonzernen erneuert haben, auch wenn es zur Vereinbarung mit Sony Music bislang keine offizielle Bestätigung gab. Ein Vertragsabschluss mit Merlin, der Lizenzplattform vieler unabhängiger Musikunternehmen, kam Ende April zustande Eine Einigung mit den Rechteinhabern dürfte für Spotify weiterhin auch in Hinblick auf die Börsenpläne des Unternehmens von Bedeutung sein.

Quelle: MusikWoche

