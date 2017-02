Warner Music und Q/S designed by kooperieren bei Robin Schulz

Großansicht Bei der Filmpremiere in Hamburg (von links): Gena Londa (Tourmanager and Personal Assistant Robin Schulz), Ellen Nordmann (Manager International Exploitation Warner Music Germany), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Central Europe), Stefan Dabruck (Manager Robin Schulz), Robin Schulz, Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Bettina Dorn (Director Brand Partnership Warner Music Central Europe), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe), Gregor Stoeckl (Head of Marketing Domestic Warner Music Germany), Bart Cools (Executive Vice President Global A&R and Marketing Dance Music Warner Music Benelux) (Bild: Q/S designed by) Bei der Filmpremiere in Hamburg (von links): Gena Londa (Tourmanager and Personal Assistant Robin Schulz), Ellen Nordmann (Manager International Exploitation Warner Music Germany), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Central Europe), Stefan Dabruck (Manager Robin Schulz), Robin Schulz, Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Bettina Dorn (Director Brand Partnership Warner Music Central Europe), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe), Gregor Stoeckl (Head of Marketing Domestic Warner Music Germany), Bart Cools (Executive Vice President Global A&R and Marketing Dance Music Warner Music Benelux) (Bild: Q/S designed by)

Fast 1000 Gäste kamen am 24. Februar 2017 zur Weltpremiere des Dokumentarfilms "Robin Schulz - The Movie" ins Cinemaxx Hamburg Dammtor . Dafür arbeiteten Warner Music und die Modemarke Q/S designed by zusammen. So stellte der DJ und Produzent Robin Schulz bei der Veranstaltung auch seine eigene Modekollektion vor, die ab dem 2. März erhältlich ist. Weitere Teile sollen im September folgen."Es ist fantastisch zu sehen, wenn eine Kooperationsidee, die neue Wege geht, lebendig wird und eine solche Strahlkraft entwickelt", sagt Bettina Dorn , Director Brand Partnership Warner Music Central Europe. "Das funktioniert nur mit einem absoluten Ausnahmekünstler und einem starken Partner an der Seite. Wir sind sehr froh, dass Q/S designed by mit uns diesen Weg gemeinsam gegangen ist und freuen uns auf die weitere Kampagnenschritte."Unter den Gästen der Premierenfeier waren neben den Models Elena Carrière und Anna Maria Damm, Moderatorin Johanna Klum und den Schauspielern Minh-Khai Phan-Thi Collien und Christian Ulmen auch Handelspartner, Fans und Medienpartner. Mit Kollektionspräsentation, Filmvorführung und After Show Party habe das Event "die Welten des Films, der Mode und der Musik in einem spannenden Mix" zusammengebracht, heißt es aus Hamburg.Zeitgleich zur Premiere in Hamburg konnten Fans in neun weiteren Städten den Film in Cinemaxx-Kinos sehen. Dabei waren Berlin, München, Stuttgart, Bielefeld, Regensburg, Würzburg, Hannover, Essen und Dresden. Ab dem 2. März läuft der Film zudem auf Robin Schulz Youtube-Kanal und auf der Website www.qs-designedby.com

Quelle: MusikWoche

