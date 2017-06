Warner Music und Neuland gratulieren Alexa Feser

Großansicht Glücklich über die Erfolge von Album und Tournee (vorn, von links): Jennifer Belger (Creative Manager DolceRita Recordings), Rita Flügge-Timm (Director DolceRita Recordings), Alexa Feser und Nicole Schmidt (Senior Manager TV Warner Music) sowie (hinten, von links) Oliver Traser (Brand Manager Warner Music Entertainment), Jana Denecke (Head of TV & Coordination and Deputy Director Promotion Warner Music), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Nicolas Gundel (HAM Hamburger Artist Management) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music) (Bild: Katja Ruge) Glücklich über die Erfolge von Album und Tournee (vorn, von links): Jennifer Belger (Creative Manager DolceRita Recordings), Rita Flügge-Timm (Director DolceRita Recordings), Alexa Feser und Nicole Schmidt (Senior Manager TV Warner Music) sowie (hinten, von links) Oliver Traser (Brand Manager Warner Music Entertainment), Jana Denecke (Head of TV & Coordination and Deputy Director Promotion Warner Music), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music), Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Nicolas Gundel (HAM Hamburger Artist Management) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music) (Bild: Katja Ruge)

Im ausverkauften Hamburger Mojo Club feierten die Teams von Warner Music und dessen Label DolceRita sowie von Tourveranstalter Neuland Concerts jüngst ihre Künstlerin Alexa Feser . Anlass dazu war zum einen ihr aktuelles Album "Zwischen den Sekunden" , das sich auf Anhieb auf Platz drei der Offiziellen Deutschen Charts platzierte, sowie der Andrang und die positive Resonanz der Fans auf der Ende Mai beendeten Tour der Künstlerin durch 16 Städte, die die Partner als "Triumphzug" der Sängerin, Songschreiberin und Pianistin charakterisieren.Alexa Feser sagte: "Der große Erfolg meines Albums ist so unglaublich für mich - umso mehr, da dieses Gefühl des Schreibens und Komponierens meiner Songs in einem einsamen Prozess entsteht. Plötzlich aber teilen so viele Menschen dieses nun mit mir. Das macht mich sehr glücklich. Mein großer Respekt und Dank geht an mein stetig an mich glaubendes Team von Warner Music/DolceRita und an meine Bookingagentur Neuland Concerts.""Zwischen den Sekunden" hat das Berliner Gespann Beatgees in Zusammenarbeit mit Steve van Velvet produziert. Das Album ist der Nachfolger von Fesers 2014 veröffentlichtem Warner-Debüt "Gold von morgen" , das laut dem Hamburger Major mittlerweile kurz vor Gold-Status steht.

Quelle: MusikWoche

