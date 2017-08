Warner Music und Musical.ly starten neues Live-Format

Mischt sich unter die Leute: Charlie XCX (Bild: Warner Music)

Unter dem Namen Muser Mingle startet am 29. August 2017 ein neues Format von Musical.ly in Kooperation mit Warner Music Central Europe. Für die Deutschland-Premiere trifft sich die Sängerin Charli XCX in Berlin mit fünf Nutzern der Lip-Synch-App. Dort führt einer der Muser, wie sich die Nutzer der App bezeichnen, außerdem ein Interview mit der Künstlerin. Das Event läuft live von 17.00 bis 18.30 Uhr auf live.ly, der Zusatzapp von Musical.ly für Livestreams.Weltweit können Muser unter dem Hashtag #xcxboys ein Lip-Synch-Video zur Single "Boys" von Charli XCX hochladen. "Boys" erschien am 26. Juli auf dem Warner-Music-Label Atlantic und ist die zweite offizielle Single aus dem kommenden Album der Sängerin, das 2018 auf den Markt kommen soll.

Quelle: MusikWoche

