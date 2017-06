Warner Music und Mike Singer essen Prinzen Rolle

Großansicht Stellen den neuen Markenbotschafter vor (von links): Martin Schulz (Leiter Marketing Griesson - de Beukelaer), Peter Gries (Pressesprecher Griesson - de Beukelaer), Mike Singer, Renke-Marie Lux (Product Manager Brand Partnership Warner Music Central Europe) und Bettina Dorn (Director Brand Partnership Warner Music Central Europe) (Bild: Warner Music) Stellen den neuen Markenbotschafter vor (von links): Martin Schulz (Leiter Marketing Griesson - de Beukelaer), Peter Gries (Pressesprecher Griesson - de Beukelaer), Mike Singer, Renke-Marie Lux (Product Manager Brand Partnership Warner Music Central Europe) und Bettina Dorn (Director Brand Partnership Warner Music Central Europe) (Bild: Warner Music)

Der Sänger Mike Singer, der kürzlich mit seinem Debütalbum "Karma" auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts landete, hat eine Kooperation mit Prinzen Rolle gestartet. In den nächsten Monaten lanciert er als Testimonial der Keksmarke unter anderem einen "Singer Song Contest" und verschiedene Social-Media-Aktionen.Renke-Marie Lux, Product Manager Brand Partnership Warner Music Central Europe , ist verantwortlich für das Projekt mit dem Lebensmittelkonzern Griesson - de Beukelaer (GdB) und freut sich: "Mit Prinzen Rolle als führende und seit Generationen etablierte Marke haben wir im Hinblick auf den gemeinsamen Markenfit einen idealen Partner für Mike Singer gewinnen können."Im Kampagnenzeitraum von Juni 2017 bis Februar 2018 will Mike Singer als Markenpartner von GdB die Prinzen Rolle auf seinen Social-Media-Kanälen bewerben. Auch eine "authentische Platzierung der Prinzen Rolle" in Singers kommendem Musikvideo haben Warner Music und GdB beschlossen. Der "Singer Song Contest" ruft die Fans außerdem ab Juni dazu auf, sich für ein Duett der Single "Nein" zu bewerben. Der Gewinner kann den Song anschließend mit Mike Singer im Studio aufnehmen, und Warner Music veröffentlicht den Titel im Herbst 2017."Mike Singer steht über die sozialen Netzwerke in engem, authentischem und sehr persönlichem Kontakt zu seinen Fans", erklärt Peter Gries, Pressesprecher GdB: "Mit ihm als bedeutendem Influencer erreichen wir eine junge, offene Zielgruppe und freuen uns auf spannende gemeinsame Aktionen."

Quelle: MusikWoche

