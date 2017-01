Warner Music und Deutsche Bahn machen miteinander Musik am Bahnhof

Großansicht Bei der ersten trainsome session (von links): Bettina Dorn (Director Brand Partnership Central Europe Warner Music), Michael Birnstock (Leiter Kooperationen Deutsche Bahn AG), Carina Hofmann (Messe- und Eventmanagement Deutsche Bahn AG), Lina Maly, Martin Libutzki (Bahnhofskommunikation und Eventmanagement DB Station & Service) und Martin Schober (Product Manager Brand Partnership Central Europe Warner Music) (Bild: Felix Wittich/trainsome sessions) Bei der ersten trainsome session (von links): Bettina Dorn (Director Brand Partnership Central Europe Warner Music), Michael Birnstock (Leiter Kooperationen Deutsche Bahn AG), Carina Hofmann (Messe- und Eventmanagement Deutsche Bahn AG), Lina Maly, Martin Libutzki (Bahnhofskommunikation und Eventmanagement DB Station & Service) und Martin Schober (Product Manager Brand Partnership Central Europe Warner Music) (Bild: Felix Wittich/trainsome sessions)

Großansicht Bei der ersten trainsome session in Uelzen: Lina Maly (Bild: Felix Wittich/trainsome session) Bei der ersten trainsome session in Uelzen: Lina Maly (Bild: Felix Wittich/trainsome session)

Unter dem Namen trainsome sessions haben Warner Music und die Deutsche Bahn ein neues Liveformat ins Leben gerufen, bei dem sechs Warner-Acts im Laufe eines Jahres in deutschen Bahnhöfen auftreten. Die Auftritte werden mitgefilmt und sind dann auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bahn und auf den Kanälen von Warner Music zu sehen. Die Bahn bewirbt die Aktion mit ihren Magazinen wie zum Beispiel "DeinBahnhof"."Wir sind sehr stolz, dass wir für unseren Kooperationspartner das Content Format trainsome sessions produzieren dürfen", sagt Bettina Dorn , Director Brand Partnership Central Europe Warner Music. "Mit der Deutschen Bahn AG haben wir den idealen Partner gefunden, der mit uns zusammen die Idee eines gemeinsamen Formats entwickelt hat und von Livemusik und ihrer Emotionalität ebenso begeistert ist wie wir." Die Akustikauftritte der Künstler in den Bahnhöfen machten jede einzelne Session zu einem Unikat.Martin Schober, Product Manager Brand Partnership Central Europe Warner Music, berichtet, dass man bereits im Sommer 2016 begonnen habe, gemeinsam mit der Deutschen Bahn die Idee zu entwickeln. "Nach einigen Monaten intensiver Zusammenarbeit haben wir mit den trainsome sessions eine authentische Symbiose geschaffen, die Akustik-Musik natürlich in den Rhythmus eines Bahnhofs integriert."Den Anfang der trainsome sessions machte die Künstlerin Lina Maly, deren Auftritt ab dem 25. Januar 2017 auf YouTube zu sehen ist . Sie spielte ihren Song "Meine Leute" im Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen. Das Lied stammt aus ihrem Debütalbum "Nur zu Besuch" , das 2016 Platz 34 in den Offiziellen Deutschen Charts erreichte.

Quelle: MusikWoche

