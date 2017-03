Warner Music und Deutsche Bahn bringen Alexa Feser zum Zug

Großansicht Nutzten einen ruhigen Moment auf dem ansonsten lauten Frankfurter Hauptbahnhof: Alexa Feser und Curse (Bild: trainsome sessions) Nutzten einen ruhigen Moment auf dem ansonsten lauten Frankfurter Hauptbahnhof: Alexa Feser und Curse (Bild: trainsome sessions)

Termine

Kürzlich spielte die Sängerin Alexa Feser am Frankfurter Hauptbahnhof ein Konzert auf einem fast verlassenen Bahnsteig. Der Auftritt bildete den zweiten Teil des Liveformats trainsome sessions, das Warner Music und die Deutsche Bahn kürzlich ins Leben riefen Bei der Session gab Feser den Song "Wunderfinder" zusammen mit dem Rapper Curse zu besten. Am 29. März 2017 senden die Deutsche Bahn und Warner Music den Auftritt in voller Länge auf dem YouTube-Portal der Bahn sowie auf allen Kanälen von Warner Music "Alexa Feser ist eine sehr gefühlvolle Künstlerin, die mit ihren poetischen Songtexten ihr Publikum berührt", erläutert Martin Schober, Product Manager Brand Partnership Central Europe: "Hier in Frankfurt haben wir einen außergewöhnlichen Auftritt geschaffen, der nicht besser zu ihr passen könnte."Am 21. April bringt Warner Music außerdem das Album "Zwischen den Sekunden" von Alexa Feser auf den Markt. Anschließend geht die Sängerin aus Wiesbaden im Mai mit Unterstützung von Neuland Concerts auf Deutschlandtour.Den Anfang der trainsome sessions machte im Januar die Künstlerin Lina Maly, die ihren Song "Meine Leute" im Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen spielte.04.05.2017 Bremen, Lagerhaus05.05.2017 Hannover, Musikzentrum06.05.2017 Bochum, Zeche08.05.2017 Münster, Jovel09.05.2017 Neunkirchen, Gebläsehalle10.05.2017 Köln, Gloria12.05.2017 Stuttgart, Im Wizemann13.05.2017 Freiburg, Jazzhaus14.05.2017 Heidelberg, Karlstorbahnhof16.05.2017 München, Ampere17.05.2017 Dresden, Beatpol18.05.2017 Leipzig, Täubchenthal20.05.2017 Kiel, Max21.05.2017 Hamburg, Mojo22.05.2017 Berlin, Heimathafen24.05.2017 Frankfurt, W-Festival

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen