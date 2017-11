Warner Music und Clouds Hill kooperieren

Hamburger Kreativpakt: Das unabhängige Label Clouds Hill , 2006 von Johann Scheerer in Hamburg gegründet, und Warner Music Central Europe wollen künftig beim Aufbau und der Vermarktung ausgewählter Nachwuchstalente zusammenarbeiten, aber auch bei bereits etablierten Künstlern. Den entsprechenden Schulterschluss gab Warner Music am 29. November 2017 bekannt.Neben "der Idee einer gemeinsamen Talentschmiede" soll die Zusammenarbeit mit dem von Scheerer geführten Label auch Acts wie zum Beispiel Pete Doherty die Möglichkeit zu erschließen, "die professionelle Infrastruktur des Hamburger Majors zu nutzen", heißt es aus der Hansestadt."Die inspirierende Arbeit mit Musikerinnen, Musikern und Bands im Studio und die dort entstehende Magie treibt uns bei Clouds Hill seit Jahren an", sagt Johann Scheerer als CEO & Owner der Clouds Hill Group, die er zunächst als Vinyl-Label mit eigenem Studio ins Leben gerufen hatte."Wir haben nun mit Warner Music einen Partner gefunden, der es versteht, dass es bei der engen Zusammenarbeit mit Künstlern Flexibilität bedarf. Artists First!" Unabhäging davon, ob es dabei um bereits weltbekannte Musiker oder gänzlich unbekannte Bands gehe, verdiene und benötige jedes Projekt gleich viel Aufmerksamkeit, so Scherer weiter.Bei Warner Music verstehen Bernd Dopp , Chairman & CEO Warner Music Central Europe, und Andreas Weitkämper , Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe, diesen Ansatz und teilen diese Werte: "Wir freuen uns sehr, eine so vielversprechende wie enge Label-Kooperation einzugehen."Weitkämper freut sich zudem sehr auf die Zusammenarbeit mit Johann Scheerer, "der unsere Artist Development-Philosophie zu 100 Prozent teilt und menschlich perfekt zu uns passt. Sein einzigartiger Kreativkomplex bestehend aus dem Clouds Hill Studio und dem gleichnamigen Label unter einem Dach bilden eine hoch professionelle Infrastruktur und optimale Voraussetzungen für unsere Zusammenarbeit."

Quelle: MusikWoche

