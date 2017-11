Warner Music traf Gene Simmons in Berlin

Großansicht Kümmern sich um "The Vault" (hinten, von links): Ute Kromrey, Christopher Müller (Brand Manager Catalogue Warner Music) und Steffen Müller (Managing Director Warner Music Entertainment Central Europe) sowie (vorn) Gene Simmons (Bild: Warner Music) Kümmern sich um "The Vault" (hinten, von links): Ute Kromrey, Christopher Müller (Brand Manager Catalogue Warner Music) und Steffen Müller (Managing Director Warner Music Entertainment Central Europe) sowie (vorn) Gene Simmons (Bild: Warner Music)

Kiss-Musiker Gene Simmons kam jüngst persönlich nach Berlin, um Werbung zu machen für das laut eigenen Angaben größte Boxset aller Zeiten, "The Vault". Dabei kam es zu einer Begegnung mit Labelpartner Warner Music und seinem PR-Team um Ute Kromrey , Geschäftsführerin Promotör Die rund 2000 Dollar teure Box enthält 150 unveröffentlichte Songs aus dem Solowerk des Musikers, Sammlerstücke und persönliche Objekte aus den privaten Archiven von Gene Simmons. Das Exemplar, das der Bassist nun nach Berlin mitgebracht hat, will er einem etwaigen Käufer im März 2018 bei einem weiteren Besuch in Deutschland persönlich übergeben.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen