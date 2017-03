Warner Music Switzerland überschüttet Ed Sheeran mit Edelmetall

Großansicht Feierten in Zürich (von links): Alex Kolovelonis (PR/Brand Manager Warner Music Switzerland), Stefanie Lorenzetto (Managing Director Marketing Warner Music Switzerland), Ed Sheeran und Nathalie Minder (PR/Brand Manager Warner Music Switzerland) (Bild: Warner Music Switzerland) Feierten in Zürich (von links): Alex Kolovelonis (PR/Brand Manager Warner Music Switzerland), Stefanie Lorenzetto (Managing Director Marketing Warner Music Switzerland), Ed Sheeran und Nathalie Minder (PR/Brand Manager Warner Music Switzerland) (Bild: Warner Music Switzerland)

Bei dem ausverkauften Auftritt von Ed Sheeran im Züricher Hallenstadion am 19. März 2017 ehrte Warner Music Switzerland den britischen Sänger und Songschreiber mit reichlich Edelmetall. So wurde die Single "Shape Of You" mit dreifach-Platin ausgezeichnet, und für die zeitgleich veröffentlichte Single "Castle On The Hill" gab es Platin. Das aktuelle Album "÷ (Divide)" brachte es auf einen Gold-Award.Mit dem Album und der Single "Shape Of You" steht Sheeran außerdem auf Platz eins Schweizer Bestenlisten.Auch hierzulande erreichte Ed Sheeran mit "÷ (Divide)" bereits Gold-Status. Das Album landete auf Anhieb auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts.

Quelle: MusikWoche

