Warner Music steigert Umsatz im zweiten Quartal um 10,7 Prozent

Großansicht Hat seinen Teil am Erfolg der Warner Music Gruop beigetragen: Ed Sheeran (Bild: Paul Williams) Hat seinen Teil am Erfolg der Warner Music Gruop beigetragen: Ed Sheeran (Bild: Paul Williams)

Im zweiten Quartal, das am 31. März 2017 endete, hat die Warner Music Group einen Umsatz in der Höhe von 825 Millionen Dollar erzielt. Das ist eine Steigerung um 10,7 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum, als der Major 745 Millionen Dollar eingenommen hatte. Die Zuwächse kommen dabei aus dem Geschäft mit Recorded Music (plus 10.5 Prozent) und dem Verlagsarm (plus 14.2 Prozent.Die operativen Einnahmen im zweiten Quartal beliefen sich auf 78 Millionen Dollar (Vorjahr: 52 Millionen Dollar): Das sogenannte Operating Income Before Depreciation and Amortization (OIBDA) stieg um elf Prozent auf 141 Millionen Dollar (Vorjahr: 127 Millionen Dollar) Das Nettoeinkommen erreichte 20 Millionen Dollar; nach zwölf Millionen im Vorjahr. Das Adjusted Net Income betrug 25 Millionen Dollar (Vorjahr: 14 Millionen Dollar)Die Zuwächse beim digitalen Geschäft, beim Bereich Artist Services und dem Rechte- und Lizenzgeschäft sind allerdings durch Rückgänge im physischen Geschäft getrübt. Doch allein die digitalen Umsätze kletterten um 22 Prozent von 328 Millionen Dollar auf 686 Millionen Dollar.Der erfolgreichsten Veröffentlichungen im zweiten Quartal waren Titel von Ed Sheeran, Bruno Mars, Kyosuke Himuro, den Twenty One Pilots und der "Hamilton"-Musicalsoundtrack."Wir hatten ein exzellentes Qurtal - mit zweistelligem Wachstum sowohl im aktuellen wie den Quartalen im Vorjahr", sagt Stephen Cooper , CEO Warner Music Group. "Unsere Streamingumsätze sind nun doppelt so hoch wie die aus dem physischen Geschäft und dreimal so groß wie die Downloadumsätze. Die verbesserte Infrastruktur im Musikgeschäft hiltf uns dabei, aber wir überflügeln den Wettbewerb wegen fantastischer neuer Musik und den herausragenden Erfolgen unserer Teams in aller Welt."

Quelle: MusikWoche

