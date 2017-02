Warner Music startet mit Gewinnen ins neue Geschäftsjahr

Großansicht Sieht Warner Music weiter dynamisch wachsen: Stephen "Steve" Cooper (Bild: Warner Music Group) Sieht Warner Music weiter dynamisch wachsen: Stephen "Steve" Cooper (Bild: Warner Music Group)

Die Warner Music Group schloss das Weihnachtsquartal, das zugleich das erste Fiskalquartal des neuen Konzerngeschäftsjahres bildet, nach Umsätzen und operativen Erträgen mit einem Plus ab. Die konzernweiten Einnahmen wuchsen in den drei Monaten von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2016 nach zunächst noch nicht testierten Zahlen um acht Prozent auf 7,17 Millionen Dollar oder umgerechnet rund 6,715 Millionen Euro. Bereinigt um Wechselkursschwankungen lag das Umsatzplus gar bei 10,6 Prozent.Die operativen Einnahmen wuchsen im ersten Fiskalquartal von 62 Millionen Dollar im Vergleichszeitraum um 52 Prozent auf 94 Millionen Dollar, das sogenannte OIBDA-Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen wuchs von 137 Millionen Dollar um 15 Prozent auf 157 Millionen Dollar.Wachstumstreiber waren erneut die Digitaleinnahmen, die konzernübergreifend um 27,6 Prozent oder währungsbereinigt sogar um gut 30 Prozent auf 444 Millionen Dollar stiegen. Der digitale Umsatzanteil von Warner Music liegt inzwischen bei 48,4 Prozent, nach 41 Prozent vor einem Jahr.Unterm Strich schrieb der Konzern wie schon im Vorjahresquartal und im Gesamtjahr erneut schwarze Zahlen, allerdings nur knapp auf dem Niveau des Vergleichszeitraums: So fuhr die Warner Music Group zum Start ins neue Fiskaljahr Nettogewinne in Höhe von 24 Millionen Dollar (umgerechnet rund 22,5 Millionen Euro) ein, vor Jahresfrist waren es noch 28 Millionen Dollar.Bei der Vorlage der Quartalsbilanz verwies CEO Steve Cooper auf ein weiterhin dynamisches Wachstum, mit dem der Konzern das im Vorjahr verbuchte Ergebnis noch einmal verbessere. Vor zwei Jahren hatte Warner Music das erste Quartal noch mit roten Zahlen abgeschlossen . Streaming treibe das Wachstum der Branche voran, sagte Cooper, Warner Music aber schneide "dank der außerordentlichen Musik unserer Künstler" und "den erstklassigen Leistungen" des weltweiten Teams besser ab als der Gesamtmarkt. Auch Eric Levin, Executive Vice President und CFO der Warner Music Group, zeigt sich mit Umsatz, OIBDA und Cashflow zufrieden: "Unser Rezept für nachhaltiges Wachstum funktioniert ganz eindeutig."Im Bereich Recorded Music verzeichnete Warner Music im ersten Quartal bei Umsätzen von 797 Millionen Dollar ein Plus von acht Prozent. Das operative Ergebnis der Plattenfirmensparte wuchs im Berichtszeitraum um 26 Prozent auf 123 Millionen Dollar. Als Bestseller verweist man bei Warner Music auf Veröffentlichungen von Bruno Mars, Michael Buble und den Twenty One Pilots sowie auf die Alben zum "Hamilton"-Musical und zum "Suicide Squad"-Film.Der Musikverlagsarm Warner/Chappell steigerte seine Einnahmen um sieben Prozent auf 247 Millionen Dollar, fuhr operativ einen Verlust von zwei Millionen Dollar ein, lag damit aber deutlich unter dem Vorjahresverlust von 13 Millionen Dollar.

Quelle: MusikWoche

